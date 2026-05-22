Arne Slot untuk pertama kalinya menanggapi pernyataan mengejutkan Mohamed Salah pekan lalu dalam konferensi pers pada hari Jumat. Penyerang asal Mesir yang akan hengkang itu mengungkapkan kekhawatirannya melalui unggahan di Instagram mengenai kondisi Liverpool saat ini, yang telah tergelincir ke peringkat kelima di Liga Premier.

''Saya telah melihat klub ini berubah dari yang ragu-ragu menjadi percaya diri dan akhirnya menjadi juara,'' tulis pemain sayap kanan berusia 33 tahun itu. ''Itu adalah hasil kerja keras yang luar biasa dan saya selalu memberikan yang terbaik untuk membantu Liverpool mencapai hal itu. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu.''

''Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim yang agresif dan menyerang, yang ditakuti lawan-lawannya. Liverpool seharusnya menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya kenal dan itulah identitas yang harus kembali dan dipertahankan. ''Dalam hal ini, Salah menyampaikan pesan yang jelas kepada Slot. ''Hal itu tidak bisa dinegosiasikan. Siapa pun yang menjadi bagian dari Liverpool harus menyesuaikan diri dengan itu.''

Pernyataan Slot menimbulkan banyak kontroversi di media Inggris. Namun, manajer asal Belanda itu baru memutuskan untuk menanggapi hampir seminggu kemudian. ''Tim kami telah membawa pulang gelar musim lalu dan kami ingin berjuang untuk itu lagi musim depan. Itulah visi saya. Mo dan saya memiliki ambisi yang sama. Kami ingin klub ini sesukses mungkin.''

"Kamu bilang Salah ingin bermain sepak bola gaya heavy metal dan kamu bilang itu bukan gayaku. Tapi gayaku, yang disukai Mo, membawa gelar juara liga tahun lalu. Kami berdua ingin yang terbaik untuk Liverpool," tambah Slot dalam konferensi persnya menjelang laga melawan Brentford pada Minggu.

Slot kini lebih fokus pada pertandingan penutup musim timnya. ''Tidak penting apa pendapat saya tentang pernyataan Mo. Yang penting adalah kami lolos ke Liga Champions dan saya mempersiapkan Mo serta seluruh tim untuk itu.''

''Saya harus membawa tim ini berkembang menuju gaya permainan sepak bola yang sukses, yang saya sukai dan juga akan dihargai oleh para penggemar. Sebab, saya tidak puas dengan banyak hal yang telah kami tunjukkan musim ini,'' kata Slot dengan nada kritis.