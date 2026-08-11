Arne Slot dalam perbincangan dengan jurnalis Mikos Gouka dari Algemeen Dagblad untuk pertama kalinya memberikan respons sendiri atas upaya gagal KNVB untuk merekrutnya sebagai pelatih timnas yang baru.

Pelatih berusia 47 tahun itu, yang dipecat Liverpool pada akhir Mei, melihat banyak laporan di media yang tidak benar.

Karena itu, Slot pun angkat bicara. “Dalam beberapa pekan terakhir dan khususnya dalam beberapa hari terakhir, telah muncul berbagai laporan tentang lowongan di tim nasional Belanda, yang menyiratkan bahwa saya telah menarik diri dari proses setelah negosiasi panjang, antara lain soal gaji dan durasi kontrak. Spekulasi itu tidak benar. Kami sama sekali tidak pernah sampai pada tahap pembicaraan tersebut.”

“Realitanya adalah bahwa selama periode singkat memang ada pembicaraan dengan KNVB. Itu lebih dari wajar ketika Anda didekati untuk sebuah jabatan penting dan ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang peran tersebut serta ekspektasinya. Namun, dalam waktu sepekan setelah pembicaraan pertama, saya sudah menjelaskan dengan tegas kepada KNVB bahwa saya melihat masa depan langsung saya kembali berada di sepak bola klub.”

“Dalam fase karier saya saat ini, saya paling suka berada setiap hari di lapangan latihan bersama para pemain saya, sesuatu yang di tim nasional jelas tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Itulah satu-satunya alasan mengapa saya memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh dan tidak memulai negosiasi mengenai seperti apa kemungkinan kontraknya nanti.”

Slot tidak menutup kemungkinan menjadi pelatih timnas di masa depan. “Saya sangat menghormati tim nasional dan KNVB, dan saya hanya bisa bersikap positif tentang cara profesional bagaimana pembicaraan pada pekan itu berlangsung.”

“Untuk saat ini, saya percaya sepak bola klub masih menawarkan banyak hal untuk saya. Akan menjadi kehormatan besar jika suatu hari saya mewakili negara saya sebagai pelatih timnas. Hanya saja, ini bukan momen yang tepat bagi saya,” tutup Slot.