Arjen Robben mendorong Wilfred Genee dengan keras di lapangan amatir: 'Jangan ikut campur!'

Arjen Robben mendorong Wilfred Genee pada hari Minggu. Mantan pemain tim nasional Belanda itu tidak senang dengan campur tangan Genee dalam sebuah perdebatan dengan wasit.

Robben saat ini menjabat sebagai pelatih FC Groningen U-14. Tim tersebut bertanding melawan Viktoria U-14 pada hari Minggu. Putra Genee bermain di tim tersebut.

Pertandingan dimenangkan oleh Viktoria dengan skor 1-0, yang saat ini berada di posisi pertama dalam kompetisi. FC Groningen berada di posisi kedua. Setelah pertandingan, Robben sedang berdebat dengan wasit yang bertugas, kemudian Genee mendekat.









Pada saat itu, Robben mendorong presenter Vandaag Inside dan berkata: “Jangan ikut campur.” Genee kemudian memegang pagar pembatas, sehingga dia tidak bisa bergerak.



