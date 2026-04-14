Arjen Robben melihat dirinya dalam sosok bintang Liga Champions: ‘Itu sesuatu yang bisa saya nikmati’

Arjen Robben sangat mengagumi dua pemain Bayern München, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan Bayern di saluran resmi klub. Winger kanan legendaris itu melihat kesamaan dengan seorang pemain tertentu.

Selama pertandingan leg pertama melawan Real Madrid (1-2), ada satu pemain yang menonjol. “Tentu saja semua orang memuji Manu (Manuel Neuer, red.). Bagi saya, dia selalu menjadi kiper terbaik di dunia,” kata Robben. Mantan pesepakbola ini terkesan dengan mantan rekan setimnya. “Dia kini berusia empat puluh tahun dan kembali menunjukkan kelasnya yang luar biasa, tapi itu sama sekali tidak mengejutkan saya.”

Sejak musim ini, Michael Olise bermain di sayap kanan Bayern. Pemain Prancis ini juga mendapat pujian dari seorang sayap kanan legendaris. “Saya pikir dia bermain sangat baik. Itu tentu saja juga posisi saya,” kata Robben.

“Dia bermain dengan energi dan kreativitas serta menunjukkan bahwa dia sangat terampil secara teknis dalam mengolah bola.” Olise sering melakukan aksi khas yang sering dikaitkan dengan pemain asal Belanda itu.

“Saya melihat kesamaan. Tapi kita harus selalu berhati-hati dengan perbandingan. Saya tidak terlalu suka membandingkan, karena setiap pemain memiliki gaya bermainnya sendiri,” akui Robben, yang juga melihat kesamaan.

“Tentu saja ada hal-hal tertentu di mana kami mirip, tapi pada akhirnya dia adalah pemain yang berbeda dari saya. Dia bermain luar biasa. Saya senang dengan itu dan bisa menikmatinya,” kata mantan pemain timnas Belanda yang telah tampil 96 kali itu.

Rabu malam, tim asuhan pelatih Vincent Kompany akan memainkan leg kedua di Allianz Arena. Menurut Robben, Bayern jelas menjadi favorit. “Mereka solid dan segalanya berjalan sempurna saat ini. Tapi ini tetap sepak bola, jadi selalu ada kemungkinan sesuatu terjadi. Jika Bayern tetap fokus selama 95 menit penuh, maka menurut saya hanya ada satu tim yang akan menang,” tutup Robben.