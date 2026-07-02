Argentina vs Cabo Verde: Ulasan Pra-Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Miami Stadium

Pertandingan Argentina vs Cabo Verde akan dimulai pada 2 Juli 2026 pukul 18.00 EST dan 23.00 GMT.

Argentina dan Cabo Verde akan bertanding dalam laga yang mirip pertarungan David melawan Goliath

Tim debutan turnamen akan berhadapan dengan juara bertahan

Cabo Verde telah melampaui semua ekspektasi dalam debut Piala Dunia mereka, memikat imajinasi semua orang di seluruh dunia. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak memiliki apa pun untuk dikhawatirkan saat bersiap menghadapi juara bertahan. Mereka akan menikmati tantangan ini, dan jangan salah, tantangan ini sangatlah berat.

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Kekalahan terakhir Argentina dalam pertandingan sistem gugur di turnamen mana pun terjadi tujuh tahun lalu di Belo Horizonte, di mana mereka tersingkir di semifinal Copa America 2019 oleh rival abadi mereka, Brasil. Sejak saat itu, mereka telah memenangkan dua gelar Copa America pada 2021 dan 2023, yang mengapit kemenangan epik mereka di Piala Dunia 2022.

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Bagaimana Argentina dan Cabo Verde sampai di sini

Argentina memulai pertahanan gelar Piala Dunia mereka dengan sempurna. La Selección telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, hanya kebobolan dua kali dalam rentetan tersebut, dan mereka belum kebobolan sama sekali di Piala Dunia ini. Tanpa tim 10 besar di jalur mereka hingga semifinal, mereka memiliki peluang besar untuk melaju hingga akhir.

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Cabo Verde, secara luar biasa, tidak terkalahkan di grup yang juga dihuni Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi, dengan mencatatkan tiga hasil imbang. Mereka adalah negara pertama yang lolos dari fase grup Piala Dunia tanpa meraih kemenangan sejak Chile pada 1998, sekaligus menjadi negara debutan pertama yang mencapai babak gugur sejak Slovakia pada 2010, dan tim Afrika pertama sejak Ghana pada 2006. Penampilan mereka melawan Spanyol, khususnya, akan memberi mereka keyakinan bahwa mereka mampu mengguncang tim-tim besar lainnya di sini. Mereka juga telah menerapkan pendekatan taktis yang beragam, mampu bertahan dengan formasi blok rendah seperti yang mereka lakukan saat melawan Spanyol, dan menginjak gas seperti yang mereka butuhkan saat melawan Uruguay. Tim ini bukanlah tim yang hanya mengandalkan satu trik saja.

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Keajaiban Messi berlanjut

Kini berusia 39 tahun, sang legenda telah mencetak enam dari delapan gol Argentina di Amerika Utara dan akan merasa seperti di rumah sendiri di Hard Rock Stadium. Bintang Inter Miami ini adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam enam Piala Dunia. Dia sudah mencetak enam gol di turnamen ini dan telah mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia berturut-turut, sejak kemenangan di babak 16 besar melawan Australia pada 2022. Dunia sudah kehabisan kata-kata pujian untuk sang legenda, dan ini pasti menjadi kesempatan terakhir untuk menyaksikannya di panggung besar.

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Vozinha, pahlawan tak terduga yang klasik

Tiga minggu lalu, tidak banyak penggemar sepak bola biasa yang mengenal namanya, tetapi kini mereka pasti sudah mengenalnya. Josimar José Évora Dias, yang lebih dikenal sebagai Vozinha, memiliki 40.000 pengikut di Instagram sebelum Cabo Verde menahan Spanyol dengan hasil imbang 0-0 yang tak terduga, di mana kiper berusia 40 tahun ini melakukan tujuh penyelamatan menakjubkan. Kini, ia memiliki 17,5 juta pengikut di platform tersebut.

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Susunan Pemain Argentina yang Kemungkinan Turun

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

Susunan Pemain Cabo Verde yang Kemungkinan Diturunkan

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.

Statistik Utama Argentina vs Cabo Verde

Dengan 29 penampilan, Messi memegang rekor saat ini sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Pemain Inter Miami ini telah mencatatkan 202 penampilan secara keseluruhan untuk Albiceleste.

Lima dari tujuh pertandingan terakhir Argentina menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Tim asuhan Lionel Scaloni menjadi juara bertahan ketiga yang berhasil mencapai babak gugur Piala Dunia pada abad ini.

Tujuh dari 13 pertandingan sistem gugur Piala Dunia terakhir Argentina berlanjut ke babak perpanjangan waktu, sementara tidak ada tim yang memiliki lebih banyak pertandingan yang berlanjut ke babak perpanjangan waktu daripada Argentina, yaitu 11 kali dalam sejarah Piala Dunia.

Blue Sharks dari Cabo Verde adalah tim dengan peringkat terendah yang berhasil mencapai babak gugur Piala Dunia dalam penampilan debut mereka.

Sebagai salah satu dari empat tim debutan di putaran final 2026, bersama dengan Curacao, Yordania, dan Uzbekistan, hanya Cabo Verde yang berhasil lolos ke babak gugur pertama.

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Skuad Argentina yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Bek: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Gelandang: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Penyerang: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

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Skuad 26 pemain Cabo Verde

Penjaga gawang: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Bek: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Gelandang: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Penyerang: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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Berita tim & susunan pemain

Argentina dilatih oleh Lionel Scaloni, meskipun belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang disampaikan menjelang pertandingan ini. Susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut mengenai skuad diharapkan akan tersedia menjelang kick-off.

Pelatih kepala Cabo Verde, Bubista, juga tidak melaporkan adanya cedera atau skorsing dalam data terkini. Sama seperti Argentina, susunan pemain yang diproyeksikan belum dikonfirmasi, dan berita tim akan diperbarui begitu informasi tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara Argentina dan Cabo Verde dalam data yang tersedia. Pertandingan di Miami ini akan menjadi pertemuan pertama kedua negara di level apa pun.

Klasemen

Argentina finis di puncak Grup J, sedangkan Cabo Verde lolos dari Grup H di posisi kedua.