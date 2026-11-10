“Argentina tetaplah Argentina, bahkan tanpa Messi”: Rodrigo Aguirre memperingatkan Uruguay jelang duel di La Bombonera di bawah arahan Diego Forlan

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Tigres Rodrigo Aguirre mengingatkan rekan-rekannya di timnas Uruguay agar tidak meremehkan rival sengit mereka, Argentina, setelah Lionel Messi baru-baru ini pensiun dari timnas. Pelatih kepala sementara Diego Forlan akan memimpin Uruguay dalam laga persahabatan bergengsi melawan Argentina pada Jumat di La Bombonera, dalam jeda internasional terakhir tahun ini.

Iklan

Penyerang Tigres menghormati rival sengit

Aguirre yakin pertemuan pada Jumat di Buenos Aires akan menjadi ujian berat bagi kemajuan Uruguay di bawah pelatih interim Forlan, meski negara tetangga mereka itu tengah menyesuaikan diri tanpa Messi, mantan andalan mereka.

Penyerang yang bermain di Meksiko dan dijuluki 'El Bufalo' itu telah bergabung dengan skuad tim nasional menjelang laga persahabatan pada November melawan Argentina dan Republik Dominika. Tim asuhan Forlan memasuki jeda pertandingan internasional setelah mencatat dua kemenangan dan satu kekalahan dalam tur Asia baru-baru ini.

Argentina memulai era tim nasional tanpa Messi

Setelah kehilangan gelar juara dunia akibat kekalahan 1-0 dari Spanyol di Piala Dunia 2026, Argentina mengucapkan selamat tinggal kepada Messi pada 6 Oktober. Ia mencetak satu gol dan dua assist di hadapan 85.000 penonton dalam kemenangan 3-0 atas Benin di Estadio Monumental, mengakhiri karier selama 21 tahun yang menghasilkan 126 gol dalam 208 penampilan bersama tim nasional, serta gelar Piala Dunia 2022, Finalissima 2022, dan dua gelar Copa America.

Menilai tantangan yang menanti Uruguay dalam Clasico del Rio de la Plata ke-197, Aguirre mengatakan: "Argentina tetaplah Argentina, bahkan tanpa Messi. Sejujurnya, ini pertandingan besar, tantangan besar untuk melihat sejauh mana kemampuan kami."

Iklan Iklan

Pelatih interim membangun kekompakan

Setelah bangkit dari kekalahan 3-1 dari Jepang dalam laga pertama mereka pada tur Asia dengan mengalahkan Korea Selatan 4-1 dan India 6-1, Uruguay antusias kembali ke Amerika Selatan sebelum menjadi tuan rumah laga persahabatan kedua pada Selasa depan.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 18.00 URU

Membahas suasana di dalam skuad menjelang pertandingan di hadapan pendukung sendiri, Aguirre menambahkan: "Setelah sedikit berbicara dengan tim, kami semua memiliki pandangan yang sama. Kami senang dan antusias bisa kembali bermain di sini, di Uruguay. Selalu menyenangkan bisa bersama tim nasional dan kembali ke negara ini untuk berkumpul dengan keluarga serta masyarakat kami."

Menyoroti pengaruh mantan penyerang legendaris Forlan sebagai pelatih, ia menyimpulkan: "Semua orang tahu arti Diego bagi kami. Yang penting adalah persatuan, rasa memiliki, kebersamaan, dan kegembiraan bisa berada di sini."

Iklan

Skuad yang pincang menghadapi dua laga pada November

Forlan memanggil kiper Albion Sebastian Jaume, yang belum pernah tampil bersama tim nasional, dan penyerang Philadelphia Union Bruno Damiani. Namun, ia tidak dapat membawa tiga pemain yang cedera, Brian Rodriguez, Manuel Ugarte dan Nahitan Nandez, serta Miguel Merentiel, yang akan tampil bersama Boca Juniors di final Copa Sudamericana pada 21 November.

Uruguay bertandang ke La Bombonera pada Jumat dengan target membalas kekalahan 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada 21 Maret 2025. Empat hari kemudian, Uruguay menjamu Republik Dominika di Campus de Maldonado setelah memenangi satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya dengan skor 1-0 pada 10 Oktober 2025.