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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Argentina tetaplah Argentina, bahkan tanpa Messi”: Rodrigo Aguirre memperingatkan Uruguay jelang duel di La Bombonera di bawah arahan Diego Forlan

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Penyerang Tigres Rodrigo Aguirre mengingatkan rekan-rekannya di timnas Uruguay agar tidak meremehkan rival sengit mereka, Argentina, setelah Lionel Messi baru-baru ini pensiun dari timnas. Pelatih kepala sementara Diego Forlan akan memimpin Uruguay dalam laga persahabatan bergengsi melawan Argentina pada Jumat di La Bombonera, dalam jeda internasional terakhir tahun ini.

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Penyerang Tigres menghormati rival sengit

Aguirre yakin pertemuan pada Jumat di Buenos Aires akan menjadi ujian berat bagi kemajuan Uruguay di bawah pelatih interim Forlan, meski negara tetangga mereka itu tengah menyesuaikan diri tanpa Messi, mantan andalan mereka.

Penyerang yang bermain di Meksiko dan dijuluki 'El Bufalo' itu telah bergabung dengan skuad tim nasional menjelang laga persahabatan pada November melawan Argentina dan Republik Dominika. Tim asuhan Forlan memasuki jeda pertandingan internasional setelah mencatat dua kemenangan dan satu kekalahan dalam tur Asia baru-baru ini.

Argentina memulai era tim nasional tanpa Messi

Setelah kehilangan gelar juara dunia akibat kekalahan 1-0 dari Spanyol di Piala Dunia 2026, Argentina mengucapkan selamat tinggal kepada Messi pada 6 Oktober. Ia mencetak satu gol dan dua assist di hadapan 85.000 penonton dalam kemenangan 3-0 atas Benin di Estadio Monumental, mengakhiri karier selama 21 tahun yang menghasilkan 126 gol dalam 208 penampilan bersama tim nasional, serta gelar Piala Dunia 2022, Finalissima 2022, dan dua gelar Copa America.

Menilai tantangan yang menanti Uruguay dalam Clasico del Rio de la Plata ke-197, Aguirre mengatakan: "Argentina tetaplah Argentina, bahkan tanpa Messi. Sejujurnya, ini pertandingan besar, tantangan besar untuk melihat sejauh mana kemampuan kami."

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Pelatih interim membangun kekompakan

Setelah bangkit dari kekalahan 3-1 dari Jepang dalam laga pertama mereka pada tur Asia dengan mengalahkan Korea Selatan 4-1 dan India 6-1, Uruguay antusias kembali ke Amerika Selatan sebelum menjadi tuan rumah laga persahabatan kedua pada Selasa depan.

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Membahas suasana di dalam skuad menjelang pertandingan di hadapan pendukung sendiri, Aguirre menambahkan: "Setelah sedikit berbicara dengan tim, kami semua memiliki pandangan yang sama. Kami senang dan antusias bisa kembali bermain di sini, di Uruguay. Selalu menyenangkan bisa bersama tim nasional dan kembali ke negara ini untuk berkumpul dengan keluarga serta masyarakat kami."

Menyoroti pengaruh mantan penyerang legendaris Forlan sebagai pelatih, ia menyimpulkan: "Semua orang tahu arti Diego bagi kami. Yang penting adalah persatuan, rasa memiliki, kebersamaan, dan kegembiraan bisa berada di sini."

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Skuad yang pincang menghadapi dua laga pada November

Forlan memanggil kiper Albion Sebastian Jaume, yang belum pernah tampil bersama tim nasional, dan penyerang Philadelphia Union Bruno Damiani. Namun, ia tidak dapat membawa tiga pemain yang cedera, Brian Rodriguez, Manuel Ugarte dan Nahitan Nandez, serta Miguel Merentiel, yang akan tampil bersama Boca Juniors di final Copa Sudamericana pada 21 November.

Uruguay bertandang ke La Bombonera pada Jumat dengan target membalas kekalahan 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada 21 Maret 2025. Empat hari kemudian, Uruguay menjamu Republik Dominika di Campus de Maldonado setelah memenangi satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya dengan skor 1-0 pada 10 Oktober 2025.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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