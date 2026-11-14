Argentina tampil mengecewakan dalam laga pertama tanpa Messi: tim Scaloni takluk dari Uruguay, Balerdi dari Roma mencetak gol bunuh diri. Bombonera setengah kosong, Walter Samuel pamit dari timnas Argentina

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Era baru timnas Argentina tanpa Lionel Messi dimulai dengan buruk. Di La Bombonera, Buenos Aires, yang saat itu setengah kosong, Argentina kalah dalam laga persahabatan melawan Uruguay. Itu merupakan pertandingan pertama tim asuhan Scaloni sejak Lionel Messi pensiun dari timnas Argentina.

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Setelah kontrak pelatih tim nasional diperpanjang hingga 2030 dan asisten kepercayaannya, Walter Samuel, hengkang untuk memulai karier sebagai pelatih secara mandiri, Argentina diharapkan mengawali kiprah dengan hasil berbeda. Namun, mereka justru langsung tersandung saat menghadapi rival yang dilatih mantan pemain Inter, Forlan.

Nomor punggung 10 yang ditinggalkan Messi tidak diberikan kepada siapa pun kali ini. Scaloni mengandalkan trio Nico Paz, Julian Álvarez dan Thiago Almada.

Berikut susunan pemain inti kedua tim.

Argentina (4-3-3): Rulli; Montiel, Balerdi, Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, Palacios; Paz, Álvarez, Almada.

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Uruguay (4-2-3-1): Fiermarin; Varela, R. Araújo, Olivera, Piquerez; Torreira, Bentancur; Canobbio, De Arrascaeta, M. Araújo; Núñez.

Gol Maxi Araujo pada menit ke-53 menjadi penentu laga yang berakhir 1-2, setelah gol bunuh diri nahas Leonardo Balerdi pada menit ke-48. Gol Julian Alvarez pada menit ke-73 tak cukup untuk mengubah hasil. Dengan Lautaro Martinez cedera, Paz dari Como dan Balerdi dari Roma bermain selama 90 menit. Pemain Roma lainnya, Matias Soulé, bermain sepanjang babak kedua. Sementara itu, Troilo, Perrone, Mastantuono, Simeone dan Castro tidak masuk lapangan.