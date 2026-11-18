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Argentina menang 7-0 atas Kosta Rika dalam laga persahabatan di Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba.

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Nico Paz membuka keunggulan pada menit kedelapan dan, setelah Julian Alvarez menggandakan keunggulan pada menit ke-35, mencetak gol keduanya pada menit ke-38. Penyerang Atletico Madrid itu kemudian melakukan hal serupa, mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-0 saat kedua tim memasuki jeda.

Setelah menjadi penggerak permainan pada babak pertama, gelandang serang Como itu digantikan oleh Franco Mastantuono. Pemain pengganti itu langsung mencetak gol pada menit ke-48 dengan memanfaatkan assist kedua Maximo Perrone dan, setelah gol Mac Allister pada menit ke-78, mencetak gol keduanya dua menit sebelum menit ke-90, memastikan skor akhir 7-0.

Seusai laga, Mastantuono mengatakan: "Saya selalu datang ke tim nasional dengan antusiasme yang tak tertandingi. Mengenakan seragam ini adalah pengalaman tertinggi dan saya ingin berkontribusi agar kami terus berkembang setiap hari. Kami bekerja keras dan menutup tahun kalender yang indah ini dengan kemenangan".

Sementara itu, Nico Paz, yang mencetak 5 gol dalam 5 laga persahabatan terakhirnya bersama Argentina, mengatakan: "Mewakili negara kami adalah hal terbaik, terutama pada hari-hari seperti ini, ketika kami menerima begitu banyak kasih sayang dari masyarakat. Saya merasa terus berkembang dan menikmati permainan di lapangan, tempat segalanya menjadi lebih mudah berkat kualitas luar biasa rekan-rekan setim saya. Bagi saya, bisa bermain bersama mereka adalah hal yang luar biasa".

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Bek Parma, Mariano Troilo, yang masuk dari bangku cadangan menggantikan Lisandro Martinez setengah jam sebelum menit ke-90, mengomentari debutnya bersama tim nasional senior: "Saya sangat terharu dengan debut saya. Mengenakan seragam ini adalah hal terbaik yang bisa diharapkan seorang pesepakbola. Saya memimpikan momen ini sejak kecil. Saya berterima kasih kepada keluarga saya, yang pasti sama terharunya dengan saya. Saya selalu berusaha bekerja semaksimal mungkin dan tahu bahwa cepat atau lambat kesempatan ini akan datang".

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Emiliano Dibu Martinez menyamai rekor Sergio Romero sebagai kiper dengan catatan nirbobol terbanyak (47) dalam sejarah Argentina: "Kami ingin merebut kembali hati para suporter. Secara pribadi, saya harus menghadapi berbagai kesulitan, yang terbaru adalah patah rahang. Saya harus kembali bugar karena rekan-rekan setim membutuhkan saya dalam kondisi seratus persen. Kami tahu harus memberikan sesuatu yang lebih dan ingin menang meski tanpa Messi. Para pemain senang berada di sini dan sepenuhnya berdedikasi untuk tujuan ini. Mereka beradaptasi selangkah demi selangkah. Tahun 2026 tetap menjadi tahun yang positif. Kami bermain di final Piala Dunia dan saya bangga akan hal itu".

Pelatih tim nasional Lionel Scaloni mengatakan dalam konferensi pers: "Beberapa pertandingan di Piala Dunia terakhir akan selamanya tersimpan dalam pikiran dan hati kami, seperti kemenangan epik atas Mesir dan Inggris yang memberi kami perasaan luar biasa. Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah kepuasan karena telah bekerja dengan baik. Kami selalu berusaha tampil sepadan dengan negara kami".

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Scaloni tidak memberikan nomor punggung 10 yang kosong setelah Lionel Messi meninggalkan tim nasional. Ia juga tidak memberikannya pada laga persahabatan sebelumnya, ketika Argentina kalah 2-1 dari Uruguay asuhan Diego Forlan. Uruguay kemudian mengalahkan Republik Dominika 5-0 berkat gol Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz lewat penalti (80'), Federico Valverde (87'), dan Bruno Damiani (94'), serta gol bunuh diri Xavier Valdez (70').

Di laga lainnya, Cile dan Kolombia bermain imbang 0-0. Masih dalam laga persahabatan, John Mercado dan Jordy Caicedo memastikan kemenangan Ekuador 2-0 atas Bolivia sejak babak pertama.