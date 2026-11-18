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Tanpa Lautaro Martinez dari Inter, yang kini telah pulih dari cedera otot, Argentina menang 7-0 atas Kosta Rika dalam laga persahabatan di Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba.

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Nico Paz membuka skor pada menit kedelapan dan, setelah Julian Alvarez menggandakan keunggulan pada menit ke-35, mencetak gol keduanya pada menit ke-38. Penyerang Atletico Madrid itu kemudian melakukan hal serupa dengan mencetak gol yang membawa kedua tim memasuki jeda dengan skor 4-0.

Setelah menjadi motor permainan pada babak pertama, gelandang serang Como itu digantikan Franco Mastantuono. Pemain penggantinya langsung mencetak gol pada menit ke-48 dengan memanfaatkan assist kedua Maximo Perrone dan, setelah Mac Allister mencetak gol pada menit ke-78, mencetak gol keduanya saat waktu normal tersisa dua menit, memastikan skor akhir 7-0.

Seusai pertandingan, Mastantuono mengatakan: "Saya selalu datang ke tim nasional dengan antusiasme yang tiada bandingnya. Mengenakan seragam ini adalah pengalaman tertinggi dan saya ingin berkontribusi agar kami terus berkembang setiap hari. Kami bekerja keras dan dengan kemenangan ini, kami menutup satu tahun kalender yang indah".

Sementara itu, Nico Paz, yang mencetak lima gol dalam lima laga persahabatan terakhirnya bersama Argentina, mengatakan: "Mewakili negara kami adalah hal terbaik, terutama pada hari-hari seperti ini, ketika kami menerima begitu banyak kasih sayang dari masyarakat. Saya rasa saya terus berkembang dan menikmati permainan di lapangan, tempat segalanya menjadi lebih mudah berkat kualitas luar biasa rekan-rekan setim saya. Bagi saya, bisa bermain bersama mereka sungguh luar biasa".

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Bek Parma, Mariano Troilo (masuk dari bangku cadangan menggantikan Lisandro Martinez saat waktu normal tersisa setengah jam), mengomentari debutnya bersama tim nasional senior: "Saya sangat emosional menjalani debut ini. Mengenakan seragam ini adalah hal terbaik yang bisa diharapkan seorang pesepakbola. Saya memimpikan momen ini sejak kecil. Saya berterima kasih kepada keluarga saya, yang pasti sama emosionalnya dengan saya. Saya selalu berusaha bekerja sekeras mungkin dan tahu kesempatan ini cepat atau lambat akan datang".

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Emiliano Dibu Martinez menyamai rekor Sergio Romero sebagai kiper dengan catatan nirbobol terbanyak (47) dalam sejarah Argentina: "Kami ingin kembali merebut hati para suporter. Secara pribadi, saya harus menghadapi berbagai kesulitan, yang terakhir adalah patah rahang. Saya harus kembali bugar karena rekan-rekan setim membutuhkan saya dalam kondisi seratus persen. Kami tahu harus memberikan lebih dan ingin menang meski tanpa Messi. Para pemain senang berada di sini dan sepenuhnya berkomitmen untuk tim. Mereka beradaptasi selangkah demi selangkah. Tahun 2026 tetap menjadi tahun yang positif, kami bermain di final Piala Dunia dan saya bangga akan hal itu".

Pelatih tim nasional Lionel Scaloni mengatakan dalam konferensi pers: "Beberapa pertandingan di Piala Dunia terakhir akan selamanya melekat dalam pikiran dan hati kami, seperti kemenangan epik atas Mesir dan Inggris yang memberi kami perasaan luar biasa. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah kepuasan karena telah bekerja dengan baik. Kami selalu berusaha memenuhi harapan negara kami".

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Scaloni tidak memberikan nomor punggung 10 yang kosong setelah Lionel Messi meninggalkan tim nasional, seperti yang telah dilakukannya dalam laga persahabatan sebelumnya saat Argentina kalah 2-1 dari Uruguay asuhan Diego Forlan. Uruguay kemudian juga mengalahkan Republik Dominika 5-0 berkat gol Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz melalui penalti (80'), Federico Valverde (87'), dan Bruno Damiani (94'), serta gol bunuh diri Xavier Valdez (70').

Di pertandingan lain, Cile dan Kolombia bermain imbang 0-0. Masih dalam laga persahabatan, John Mercado dan Jordy Caicedo memastikan kemenangan 2-0 Ekuador atas Bolivia, dengan kedua gol tercipta pada babak pertama.