Argentina sangat marah kepada FIFA: ‘Sepak bola dimenangkan dengan gol, bukan dengan umpan’

Argentina sama sekali tidak memahami mengapa Rodri dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Piala Dunia. Di mata rakyat Argentina, Lionel Messi-lah yang seharusnya memenangkan penghargaan tersebut, demikian dilaporkan oleh TyC Sports.

“Air mata Messi, saat ia berdiri di hadapan kerumunan sambil diam-diam meresapi sorakan penonton, serta ketangguhannya meski menghadapi segala rintangan, seolah-olah menegaskan apa yang sudah dirasakan semua orang: berakhirnya sebuah era,” demikian awal laporan media tersebut, yang menyoroti berakhirnya karier internasional Messi.

“Sebuah periode yang cemerlang dan sukses, yang membangkitkan kebanggaan, memicu emosi yang mendalam, dan mewakili Argentina lebih baik daripada tim nasional mana pun sebelumnya.”

Selanjutnya, mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas penobatan Rodri sebagai Pemain Terbaik Turnamen. “Hal ini terasa hampir seperti penghinaan dan menunjukkan kurangnya kepekaan. Bukan karena pemain Spanyol itu bukan pemain yang luar biasa, tetapi karena Messi adalah jantung dan jiwa Argentina serta Piala Dunia ini.”

“Dia memukau lapangan dengan kejeniusannya, bermain di usia 39 tahun dengan air mata di mata, mencetak gol, dan menarik penggemar dari seluruh dunia yang ingin melihatnya sekali lagi,” demikian argumen TyC Sports dalam mempertahankan pandangannya.

“Jika penghargaan hanya diberikan kepada pemenang, maka Infantino dan timnya harus diberi tahu bahwa sepak bola pada akhirnya dimenangkan dengan gol, bukan dengan umpan. Rodri tidak mencetak satu gol pun di Piala Dunia ini dan, terlepas dari jumlah umpannya yang sangat banyak, ia tidak memberikan satu assist pun.”