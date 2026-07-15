Dalam laga semifinal yang penuh dengan drama, Timnas Argentina berhasil memenangi pertarungan puncak melawan Timnas Inggris dengan skor 2-1, sekaligus memastikan tempatnya di partai final Piala Dunia FIFA 2026™.

Pertandingan yang berlangsung di tengah atmosfer penuh semangat itu menyuguhkan penampilan menyerang yang apik dari kedua tim, sebelum akhirnya Timnas Argentina memastikan kemenangan pada menit-menit akhir lewat gol dramatis yang meledakkan kegembiraan para suporter. Sementara itu, Timnas Inggris menampilkan level permainan yang terhormat, namun tetap gagal menghindari tersingkir setelah perjalanan panjang di turnamen ini.

Dengan kemenangan ini, Timnas Argentina kini hanya berjarak satu langkah lagi dari gelar juara dunia, persis seperti ribuan penggemar yang kini hanya berjarak satu langkah dari memenangkan hadiah utama dalam kompetisi Driven Quest.

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