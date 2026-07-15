Argentina merebut tiket ke final setelah laga sengit melawan Inggris... dan hanya selangkah lagi yang memisahkan mereka dari impian menjuarai Piala Dunia

Dalam pertandingan semifinal yang penuh ketegangan, tim nasional Argentina berhasil memenangkan pertarungan puncak melawan Inggris dengan skor 2-1, sehingga memastikan tempatnya di final Piala Dunia FIFA 2026™.

Pertandingan yang berlangsung dalam suasana yang penuh semangat ini menampilkan permainan menyerang yang apik dari kedua tim, sebelum tim nasional Argentina memastikan kemenangan di menit-menit akhir melalui gol penentu yang memicu kegembiraan para pendukung. Sementara itu, tim nasional Inggris menampilkan performa yang membanggakan, namun gagal menghindari tersingkirnya setelah menempuh perjalanan panjang di turnamen ini.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Argentina kini hanya selangkah lagi dari meraih gelar juara dunia, sama seperti ribuan penggemar yang kini hanya selangkah lagi dari memenangkan hadiah utama dalam kompetisi Driven Quest.

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