Argentina mengalahkan Inggris dalam babak akhir yang menegangkan dan kembali lolos ke final Piala Dunia

Argentinaakan berhadapan dengan Spanyol di final Piala Dunia. Dalam pertandingan semifinal yang penuh ketegangan di Atlanta, Argentina berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 1-2, setelah tim asuhan Thomas Tuchel sempat memimpin 1-0. Dengan demikian, juara dunia bertahan ini berpeluang mempertahankan gelar juara dunia pada hari Minggu.

Fase awal pertandingan langsung berlangsung intens dengan beberapa insiden kecil yang juga melibatkan Lionel Messi. Selain itu, para pendukung dari kedua negara terdengar jelas di Atlanta. Pertarungan sengit untuk memperebutkan tempat di final Piala Dunia.

Kedua tim berusaha melancarkan serangan, namun peluang besar belum muncul hingga jeda minum pertama. Setelah jeda, Jude Bellingham lebih banyak terlibat dalam permainan dan John Stones melepaskan sundulan yang melebar dari tendangan bebas. Di sisi lain, tembakan Enzo Fernández melambung tipis di atas gawang, membuat Jordan Pickford bernapas lega. Tidak ada gol hingga paruh pertama semifinal yang penuh ketegangan ini.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Pickford menggagalkan upaya Julián Álvarez untuk mencetak gol. Inggris-lah yang memecah kebuntuan. Morgan Rogers memberikan umpan silang sempurna dari sisi kanan, yang kemudian diselesaikan oleh Anthony Gordon yang bergerak ke dalam dari jarak dekat. Argentina hampir saja menyamakan kedudukan, tetapi Djed Spence berhasil menghentikan Giuliano Simeone tepat pada waktunya. Tak lama kemudian, tendangan Fernández melambung di atas gawang. Menjelang jeda kedua, Pickford dengan gemilang menggagalkan sundulan Nicolás González, setelah umpan terukur dari Messi.

Argentina terus menekan dan kecewa saat sundulan Alexis Mac Allister membentur tiang gawang. González menyundul melebar, tetapi hal itu terjadi dalam posisi offside. Waktu terus berjalan dan Inggris harus berjuang keras untuk mempertahankan keunggulan tipis mereka. Messi dan rekan-rekannya terus mengancam gawang lawan di menit-menit akhir.

Skor 1-1 tercipta pada menit ke-85: Fernández melepaskan tendangan dan mengecoh Pickford dengan tendangan keras dari jarak jauh. Hal itu menjadi sinyal bagi Argentina untuk terus menekan dan bahkan mencetak gol menjadi 1-2. Lautaro Martínez berdiri bebas di antara dua pemain Inggris di tiang jauh dan mencetak gol melalui sundulan dari jarak dekat. Dengan demikian, Argentina kembali lolos ke final Piala Dunia.