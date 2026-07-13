Argentina mengajukan permohonan mendesak kepada FIFA menjelang pertandingan melawan Inggris

Argentina telah mengajukan permohonan khusus kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menjelang laga melawan Inggris di semifinal Piala Dunia, di tengah penantian keputusan akhir yang akan diumumkan besok, Selasa.

Timnas Argentina, yang dipimpin oleh Lionel Scaloni, akan berhadapan dengan Timnas Inggris di kota Atlanta, Rabu mendatang, dalam pertandingan yang dinanti-nantikan di mana kedua tim akan bersaing memperebutkan tiket ke final Piala Dunia.

Pertemuan kedua tim ini telah menyaksikan banyak momen bersejarah, terutama gol legendaris Diego Maradona yang berkontribusi pada kemenangan Argentina dengan skor 2-1 atas Inggris di babak perempat final Piala Dunia 1986.

Selain itu, timnas Argentina juga menyingkirkan timnas Inggris dari Piala Dunia 1998, setelah David Beckham diusir dari lapangan akibat menyerang Diego Simeone.

Yang menarik, timnas Argentina mengenakan seragam biru tua atau biru gelap, bukan seragam tradisional bergaris biru-putih, dalam kedua pertandingan di mana mereka mengalahkan Inggris; oleh karena itu, para penari tango berusaha mengulang hal tersebut lagi.

Menurut jurnalis Argentina Gastón Idol, yang mendampingi timnas Argentina sepanjang turnamen musim panas ini, para pemain Argentina telah meminta FIFA untuk mengizinkan tim mengenakan seragam biru alternatif tersebut.

Permohonan tersebut belum mendapat persetujuan hingga saat ini, namun keputusan akhir diperkirakan akan dikeluarkan besok, Selasa, kurang dari 24 jam sebelum dimulainya pertandingan semifinal.

Di sisi lain, timnas Inggris akan mengenakan seragam putih tradisionalnya, setelah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam pertandingan ini.

Argentina memiliki sejarah panjang terkait keyakinan dan takhayul seputar sepak bola.

Belum ada penjelasan resmi mengenai permintaan untuk mengenakan seragam alternatif dalam pertandingan Rabu nanti, namun sebagian orang mengaitkan langkah ini dengan takhayul, yang di Argentina dikenal sebagai “kabbalah”.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh British Broadcasting Corporation (BBC) menyebutkan bahwa Argentina dikenal memiliki ketertarikan yang besar terhadap takhayul dan ritual, dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan membawa keberuntungan bagi tim nasional selama kompetisi Piala Dunia.

Laporan tersebut mengungkapkan, berdasarkan salah satu survei opini, bahwa satu dari empat orang Argentina melakukan ritual dengan tujuan membantu tim nasional.

Laporan tersebut menambahkan: “Menonton pertandingan bersama kelompok yang sama, duduk di kursi yang sama, dan mengenakan pakaian yang sama sepanjang turnamen, adalah cara-cara yang dilakukan sebagian warga Argentina dalam upaya agar keberuntungan berpihak pada tim nasional mereka.”