Argentina mendapat pukulan telak menjelang Piala Dunia: cedera menggagalkan partisipasi mereka

Leonardo Balerdi terpaksa mundur dari Piala Dunia. Asosiasi Sepak Bola Argentina mengumumkan pada Sabtu bahwa sang bek mengalami cedera.

Balerdi mengalami cedera tersebut saat sesi latihan timnas Argentina. "Balerdi mengalami cedera otot pada betis kaki kanannya dan tidak dapat masuk dalam skuad. Kami mendoakanmu agar tetap kuat dan cepat sembuh, flaco!", demikian pernyataan tersebut.

Balerdi, pemain Olympique Marseille, kini dapat fokus pada musim mendatang di Ligue 1. Pelatih timnas Lionel Scaloni akan memanggil penggantinya, meskipun belum jelas siapa yang akan dipilih.

Yang pasti, pemain tersebut harus dipilih dari para pemain yang sebelumnya masuk dalam daftar pra-seleksi, namun tidak masuk dalam skuad definitif. Scaloni tidak harus memilih untuk memanggil seorang bek, meskipun hal itu memang masuk akal.

Di antaranya mantan pemain Feyenoord Marcos Senesi, yang kemungkinan besar akan bermain untuk Tottenham Hotspur musim depan, Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilles), Germán Pezzella, dan Lucas Martínez Quarta (keduanya dari River Plate) kini bisa berharap untuk ikut serta di Piala Dunia secara tak terduga.

Tanpa Balerdi, Scaloni saat ini memiliki tiga bek tengah murni: Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), dan Nicolás Otamendi (Benfica). Kemungkinan besar Martínez dan Romero akan menjadi duet bek tengah di Piala Dunia.

Argentina akan bertanding melawan Honduras pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (waktu Belanda). Tiga hari kemudian, Islandia akan menjadi lawan terakhir dalam laga persahabatan, sebelum juara dunia bertahan ini memulai Piala Dunia pada 17 Juni melawan Aljazair. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertandingan grup lainnya, melawan Austria dan Yordania.