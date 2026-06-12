Argentina mendapat dorongan moral yang besar menjelang laga melawan Aljazair

Timnas Argentina mendapat dorongan moral yang sangat besar dengan kembalinya senjata andalannya, kiper Emiliano Martínez, menjelang laga melawan Aljazair.

Timnas Argentina akan memulai perjalanan mempertahankan gelar Piala Dunia dengan menghadapi Aljazair pada Rabu dini hari mendatang.

Emiliano Martínez dianggap sebagai salah satu senjata terpenting tim Tango, bersama dengan Lionel Messi, di mana penampilannya yang gemilang berkontribusi pada kemenangan Piala Dunia 2022 atas Prancis.

Surat kabar "Mundo Deportivo", mengutip jaringan TyC Sports, melaporkan bahwa tim medis timnas Argentina telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Martinez dan memutuskan untuk melepas gips dari jari manis tangan kanannya.

Dalam sesi latihan terakhir, Emiliano Martínez terlihat berlatih dengan sarung tangan, dan meskipun awalnya merasa sedikit tidak nyaman, ia berhasil berlatih seperti biasa.

Martínez mengalami patah tulang selama final Liga Europa antara Aston Villa dan Freiburg, namun ia menyelesaikan pertandingan secara penuh dan tidak menjalani operasi untuk menghindari absen di Piala Dunia.