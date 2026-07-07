Argentina lolos dengan selisih tipis dan, setelah pertandingan yang sangat menegangkan, masih bisa berharap untuk mempertahankan gelar juara dunia

Argentina lolos dengan selisih tipis pada hari Selasa. Untuk waktu yang lama, tampaknya Mesir yang berani akan menyingkirkan juara bertahan Piala Dunia, tetapi berkat comeback di menit-menit akhir, Argentina berhasil lolos: 3-2.

Mesir langsung memulai pertandingan dengan sangat agresif, dan hal itu membuahkan hasil setelah seperempat jam pertandingan. Yasser Ibrahim dengan cerdik menyundul bola melewati kiper Emiliano Martínez yang tak berdaya: 0-1. Ini kembali menjadi pukulan bagi Argentina, yang sebelumnya juga harus berjuang habis-habisan saat melawan Cape Verde.

Tak lama kemudian, Messi mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan bagi Argentina. Setelah pelanggaran terhadap Nicolas Tagliafico, bola diarahkan ke titik penalti. Messi mengambil tendangan penalti, namun Mostafa Shobeir berhasil menepisnya. Ini adalah kali kedua berturut-turut Messi gagal dari jarak sebelas meter, setelah sebelumnya juga gagal dalam Piala Dunia ini saat melawan Austria.

Shobeir muncul sebagai pahlawan mutlak bagi Mesir di sisa babak pertama. Kiper tersebut awalnya berhasil menangkis sundulan Alexis Mac Allister dan tak lama kemudian juga melakukan penyelamatan yang nyaris mustahil atas tendangan Julian Álvarez.

Rasa frustrasi semakin memuncak di kubu pelatih kepala Lionel Scaloni dan timnya, dan hal itu semakin memburuk setelah jeda saat Mesir kembali mencetak gol. Namun, setelah intervensi VAR, gol Zico dianulir karena dugaan pelanggaran terhadap Lisandro Martínez dalam proses membangun serangan.

Pada menit ke-68, skor 0-2 akhirnya tercipta. Setelah serangan apik dari Mesir, Zico kembali menjadi penentu dengan tendangan kerasnya. Kepanikan ringan melanda Argentina, yang kembali bangkit sekitar sepuluh menit menjelang akhir pertandingan. Cristian Romero mencetak gol melalui sundulan, meskipun kiper Shobeir telah berusaha sekuat tenaga, sehingga skor menjadi 1-2.

Dengan demikian, harapan kembali muncul bagi Argentina, yang dengan segenap tenaga berusaha mencari gol penyama kedudukan. Gol itu pun tercipta, pada menit ke-83. Bola disajikan dengan sempurna kepada Messi, yang tanpa ragu melepaskan tendangan keras dan mematikan. Shobeir masih sempat menyentuh bola, namun tak mampu mencegah bola melesat melewati mistar gawang dan masuk ke gawang: 2-2.

Mesir kemudian harus bertahan, tetapi tidak bisa menahan diri untuk kembali melakukan serangan. Hal itu menjadi petaka bagi mereka, karena dalam serangan balik, Argentina langsung mencetak gol tanpa ampun. Umpan silang sempurna dari Lautaro Martínez disundul oleh Enzo Fernández: 3-2. Seluruh skuad dan staf Mesir mengajukan protes, tetapi wasit François Letexier tidak mengabulkannya: gol tersebut tetap sah. Beberapa pemain Mesir mendapat kartu kuning dan merah akibat protes keras terhadap wasit.