Argentina lolos dari kekalahan melawan Cape Verde yang luar biasa: Gol-gol dari Rotterdam nyaris tak cukup untuk menciptakan kejutan besar

Argentina berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menjalani pertandingan menegangkan yang tak terduga melawan Cape Verde. Juara dunia bertahan itu hanya mampu bermain imbang 1-1 pada waktu normal melawan tim debutan Piala Dunia tersebut, yang juga berhasil membalikkan ketertinggalan pada babak perpanjangan waktu. Gol 3-2 yang dicetak Cristian Romero pada menit ke-111 akhirnya menjadi pukulan telak bagi Cape Verde. Argentina akan menghadapi Mesir di babak 16 besar pada 7 Juli.

Tiga puluh menit pertama pertandingan di Miami tidak terlalu menarik untuk diceritakan. Peluang sangat langka dan Argentina tidak terlalu berusaha keras untuk mencetak gol yang telah lama dinantikan. Cape Verde bertahan dengan baik.

Setelah setengah jam pertandingan, Lionel Messi akhirnya kembali mendapat tepuk tangan meriah. Ia menerima umpan terobosan tinggi yang indah dari Lisandro Martínez dengan gemilang, lalu melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang. Gol tersebut menjadi gol ke-20 Messi sepanjang kariernya di Piala Dunia.

Setelah gol tersebut, Argentina terus menekan. Melalui Enzo Fernández, tim Argentina nyaris mencetak gol kedua, tetapi kali ini Vozinha yang berusia empat puluh tahun berhasil menggagalkan upaya tersebut.

Di babak kedua, Cape Verde langsung menunjukkan bahwa mereka tidak datang hanya untuk menjadi boneka. Setelah beberapa serangan kecil, Deroy Duarte tiba-tiba menyamakan kedudukan untuk negara Afrika tersebut. Pemain asal Rotterdam yang membela Ludogorets Razgrad itu mencetak gol dengan menembus di antara kaki seorang bek: 1-1.

Tiga menit setelah gol penyama kedudukan, Messi tiba-tiba berhadapan langsung dengan Vozinha. Namun, bintang dunia berusia 39 tahun itu gagal melewati kiper yang tampil gemilang tersebut, sehingga skor tetap imbang.

Beberapa menit kemudian, Messi kembali nyaris mencetak gol penentu kemenangan. Ia melepaskan tendangan bebas melengkung ke sudut jauh, tetapi kembali digagalkan oleh Vozinha yang melakukan penyelamatan gemilang dengan melompat ke arah bola. Di masa tambahan waktu, kiper yang menjadi sensasi internet itu kembali berhasil menepis tendangan bebas dari Messi.

Dengan demikian, Cape Verde berhasil meraih hasil imbang yang sensasional dan pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, di mana Argentina langsung mencetak gol kurang dari dua menit setelah babak dimulai. Mantan pemain Ajax, Nicolás Tagliafico, ternyata tidak berada dalam posisi offside saat tendangan sudut, dan Lisandro Martínez menyelesaikannya dengan tendangan ke sudut atas gawang: 2-1.

Dengan itu, Argentina tampaknya sudah mengantongi kemenangan, namun kenyataannya jauh dari itu. Tepat sebelum akhir babak pertama perpanjangan waktu, Sidny Lopes Cabral asal Rotterdam menusuk ke dalam, sebelum dengan gemilang melengkungkan bola ke sudut atas gawang yang tak bisa dijangkau Dibu Martínez: 2-2.

Pada menit ke-111, juara dunia bertahan itu akhirnya kembali unggul. Messi mengarahkan bola ke kepala Romero, yang beberapa kali lolos dari kartu kuning akibat wasit Drew Fischer yang kurang akurat, dan Romero menyundul bola ke sudut jauh: 3-2.

Kap Verde berjuang sekuat tenaga dan kembali nyaris menyamakan kedudukan di sisa pertandingan. Lopes Cabral melengkungkan bola dengan indah ke sudut jauh, di mana Martínez sekali lagi menyelamatkan Argentina. Beberapa momen menegangkan pun terjadi setelahnya, namun adu penalti tidak lagi mungkin dilakukan.