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Argentina akan membawa upayanya menentang sanksi FIFA terkait final Piala Dunia ke Pengadilan Arbitrase Olahraga setelah komite banding FIFA menguatkan larangan bermain 10 pertandingan bagi Leandro Paredes dan denda sebesar $321.000 terhadap federasi sepak bola nasional. Hukuman skorsing Nahuel Molina memang dikurangi, tetapi federasi menegaskan bahwa mereka memiliki argumen untuk membatalkan sanksi yang tersisa.

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Argentina pastikan ajukan banding ke CAS atas sanksi terkait final Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) mengumumkan pada Sabtu bahwa mereka akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terhadap sanksi yang dijatuhkan FIFA menyusul kericuhan pada akhir final Piala Dunia 2026. Hampir empat bulan setelah Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 lewat perpanjangan waktu di East Rutherford, kasus ini masih jauh dari selesai.

Sejumlah pemain dan anggota staf Argentina menyerang pihak Spanyol setelah peluit akhir dibunyikan, dengan Paredes menjadi pusat kericuhan. Gelandang itu membanting Eric Garcia ke tanah dan mencengkeram lehernya, sebelum menjatuhkan Gavi.

Larangan bermain Paredes tetap berlaku setelah FIFA menolak banding Argentina

Paredes menghadapi tiga dakwaan, terbanyak di antara semua pemain yang terlibat, sementara proses disiplin juga dibuka terhadap Molina, Thiago Almada, asisten pelatih Roberto Ayala, dan Gavi dari Spanyol. Dalam sebuah pernyataan, AFA mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima putusan komite banding FIFA atas perkara yang mereka ajukan banding, dan bahwa skorsing 10 pertandingan Paredes tetap berlaku.

Komite tersebut juga mempertahankan denda $321.000 yang dijatuhkan kepada federasi itu akibat nyanyian diskriminatif suporter Argentina, sehingga AFA bersiap membawa perkara ini ke pengadilan yang berkedudukan di Lausanne tersebut.

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AFA yakin punya dasar untuk membatalkan putusan FIFA

Menjelaskan langkah selanjutnya, AFA mengatakan: "Langkah berikutnya, yang bertujuan membela hak pemain dan AFA, adalah meminta dasar pertimbangan putusan tersebut, lalu membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk ditinjau kembali, karena Asosiasi meyakini bahwa mereka memiliki argumen faktual dan hukum yang cukup untuk membenarkan banding ini."

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Namun, ada sedikit keringanan bagi Molina. Komite banding memerintahkan pengurangan hukumannya, memangkas larangan bermainnya dari tujuh menjadi empat pertandingan dan menurunkan dendanya menjadi $60.000.

Langkah selanjutnya bagi Paredes dan Molina

Molina sudah menjalani tiga dari empat pertandingan hukumannya setelah absen dalam laga persahabatan Argentina melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin pada Oktober. Dengan demikian, ia tinggal menjalani satu pertandingan lagi.

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Paredes harus menunggu jauh lebih lama, karena AFA memerlukan alasan tertulis dari FIFA sebelum dapat mengajukan perkara mereka di Lausanne.