Argentina di Piala Dunia, Martin Palermo: “Lautaro Martinez adalah yang terbaik di Eropa berdasarkan penampilannya bersama Inter”

Mantan penyerang Boca Juniors dan timnas Argentina, Martin Palermo, membahas perjalanan tim asuhan Scaloni di Piala Dunia. Sebagai tamu di TyC Sports, legenda sepak bola Amerika Selatan ini menyampaikan pandangannya tentang Lautaro Martinez, kapten Inter, yang tampil sebagai pemain pendukung di Piala Dunia kali ini dengan hanya mencetak satu gol melawan Yordania.





PERNYATAAN SI PENYERANG - "Bagi saya, Lautaro adalah yang terbaik di Eropa berdasarkan penampilannya bersama Inter. Hanya satu gol? Itu akan menjadi masalah jika tim tidak mencetak gol, jika bahkan Leo Messi pun tidak mencetak gol, jika ada kekurangan gol dan peluang mencetak gol. Yang harus diperhatikan Scaloni adalah para pemain menemukan ritme yang tepat, tetapi sangat penting bagi para penyerang untuk memiliki kemampuan mencetak gol."