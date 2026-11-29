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Penalti yang tidak diberikan kepada Manchester City pada menit-menit akhir laga melawan Arsenal di Liga Primer Inggris, Minggu malam ini, memicu kontroversi besar.

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Insiden tersebut terjadi pada masa tambahan waktu, ketika Manchester City mendapat sepak pojok. Josko Gvardiol melompat menyambut bola dan melepaskan sundulan yang mengenai tangan Viktor Gyokeres di dalam kotak penalti. Para pemain Manchester City pun menuntut penalti, terlebih karena tangan Gyokeres menghalangi bola yang sedang mengarah ke gawang.

Teknologi video turun tangan untuk meninjau insiden tersebut, dan wasit berkomunikasi dengan ruang VAR untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Namun, keputusan akhirnya adalah permainan dilanjutkan tanpa penalti, setelah para wasit menilai lengan Gyokeres berada dalam posisi alami saat berusaha menghadapi bola.

Premier League Match Centre tidak membuang waktu untuk membela keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menulis: "Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Manchester City atas potensi handball oleh Gyokeres telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh Video Assistant Referee (VAR)."

Selain itu, transkrip tertulis juga dirilis untuk menjelaskan percakapan antara wasit dan asistennya di ruang VAR.

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Wasit John Brooks berkata: "Bola mungkin mengenai tangan, tetapi saya rasa itu tidak disengaja." Wasit VAR Darren England menjawab: "Itu tangan kiri, tangan kiri, terlipat ke dalam."

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Di sisi lain, Archivo VAR, akun yang khusus membahas kasus-kasus perwasitan, mengungkap fakta mengejutkan terkait insiden tersebut.

Melalui akunnya di platform X, Archivo VAR menegaskan bahwa handball memang terjadi dan seharusnya penalti diberikan, tetapi ada alasan lain yang menjadi dasar keputusan wasit untuk tidak memberikannya.

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"Apakah ada penalti karena handball Gyokeres? Jawabannya tidak," tulis Archivo VAR.

Archivo VAR menjelaskan: "Meski handball pemain Arsenal itu jelas layak dihukum, ada pelanggaran sebelumnya yang dilakukan Guehi terhadap kiper David Raya."

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Archivo VAR menambahkan: "Pemain Manchester City itu menghalangi kiper dan menahannya untuk mencegahnya menjangkau bola dan memperebutkannya."

Archivo VAR juga menegaskan bahwa Bruno Guimaraes, pemain Arsenal, seharusnya diusir keluar lapangan pada menit ke-53 setelah menarik rambut pemain asal Belgia, Jeremy Doku.

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"VAR mengabaikan kartu merah untuk Bruno Guimaraes. Pemain Arsenal itu memegang rambut Doku dengan tangan mengepal dalam sebuah serangan balik," tulis Archivo VAR.

Archivo VAR menutup: "Itu kartu merah langsung. Penentunya adalah gerakan Bruno mengepalkan tangan setelah memegang rambut lawannya."

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Pernyataan Manchester City

Manchester City tidak dapat menerima cara laga melawan Arsenal berakhir , setelah kemenangan lepas dari genggaman mereka dalam pertandingan seru yang berakhir imbang 2-2. Laga itu diwarnai protes keras atas serangkaian keputusan wasit yang memicu kemarahan para pemain, staf pelatih, dan suporter, serta mendorong klub mengambil langkah resmi untuk meminta penjelasan yang jelas dari pihak berwenang tentang apa yang terjadi.

Dalam pernyataan resminya, klub menyatakan: "Kami sangat kecewa dengan sejumlah keputusan wasit yang diambil dalam pertandingan hari ini melawan Arsenal." Klub menambahkan: "Kami akan mengirimkan surat resmi kepada Asosiasi Wasit Profesional Inggris (ProRef) pada hari Senin untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai keputusan-keputusan kunci dalam pertandingan, baik terkait proses pengambilan keputusan di lapangan maupun penggunaan teknologi VAR."

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Manchester City menegaskan bahwa mereka menantikan tanggapan terperinci dari badan perwasitan. "Kami akan terus mewakili dan membela kepentingan klub, para pemain, dan suporter kami," tegas klub.