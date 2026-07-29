Archivo VAR: Kartu Merah Embolo Sudah Tepat, Pernyataan IFAB Disalahtafsirkan

Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" mengomentari kontroversi yang muncul terkait kartu merah Breel Embolo dalam laga Argentina melawan Swiss, di perempat final Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah benar dan sesuai dengan pedoman yang berlaku selama turnamen.

Hal itu muncul setelah kontroversi yang dipicu oleh "Surat Edaran Berkala Nomor 34", yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional "IFAB", yang ditafsirkan oleh media sebagai pengakuan atas kesalahan pengusiran Embolo, pemain Swiss, sebelum akhirnya jelas bahwa dewan sedang melakukan penyesuaian dan klarifikasi atas aturan tersebut, bukan koreksi terhadap kesalahan wasit yang terjadi di Piala Dunia, menurut situs "Archivo VAR" asal Spanyol yang mengkhususkan diri di bidang perwasitan.

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Selama Piala Dunia, protokol mengizinkan peninjauan atas kasus-kasus yang di dalamnya terjadi "kesalahan identitas", yang memungkinkan wasit untuk mengoreksi kartu yang diterima Leandro Paredes, pemain Argentina, setelah dianggap melakukan pelanggaran yang tidak nyata, dan memindahkan hukuman itu kepada Embolo setelah terbukti ia sengaja melakukan aksi diving.

Penyesuaian itu datang setelah turnamen untuk menutup celah ini, sehingga pelanggaran itu sendiri tidak ditinjau ulang, melainkan hanya identitas pemain yang menerima kartu yang dapat dikoreksi. Dengan demikian, penerapan pedoman selama Piala Dunia tidak menjadi sebuah kesalahan hanya karena adanya penyesuaian di kemudian hari, menurut "Archivo VAR".

Yang lebih penting, Embolo memang layak mendapatkan kartu kuning karena diving, dan ia sudah memegang satu kartu sebelumnya, sehingga ia tetap akan diusir dalam segala kondisi jika aturan diterapkan dengan benar.

Bahkan, kesalahan pertama dalam insiden itu justru merugikan Argentina, setelah wasit menganggap ada pelanggaran yang tidak terjadi terhadap Paredes dan memberinya kartu kuning, sebelum wasit turun tangan untuk mengoreksi keputusan itu dan menghukum pemain yang melakukan pelanggaran yang sebenarnya.

FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tersebut "mengembalikan keadilan", serta menjelaskan bahwa mereka terus berkomunikasi dengan "IFAB" sepanjang proses berlangsung, dan bahwa dewan menyetujui tafsir yang digunakan selama turnamen.

Dengan demikian, Surat Edaran Nomor 34 bukanlah bentuk kecaman terhadap keputusan pengusiran Embolo, dan pernyataan "FIFA" bukanlah bentuk penarikan keputusan itu, melainkan penyesuaian itu datang untuk memperjelas aturan di masa mendatang.

"Kartu merah yang tepat"

Adapun anggapan bahwa Swiss dirampok akibat kartu merah Embolo mengabaikan poin utamanya: pemain itu memang layak diusir sejak awal, dan kesalahan yang sebenarnya justru terjadi jika ia dibiarkan tetap bermain di lapangan karena tipuannya, menurut situs Spanyol tersebut.

Perlu diingat bahwa insiden serupa terjadi dalam laga Paraguay melawan Amerika Serikat di fase grup, dan pada akhirnya pemain Paraguay, Miguel Almirón, juga diberi kartu kuning atas dasar upayanya menipu wasit.



