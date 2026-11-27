Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Kisah berliku antara Milan dan Archie Brown bisa berlanjut ke babak lain yang tak terduga. Setelah nyaris bekerja sama pada musim panas 2025, klub asal Milan itu dan pemain sayap asal Inggris tersebut bisa bertemu kembali dalam waktu dekat.

Setelah bergabung dengan Fenerbahce, pemain berusia 24 tahun itu terus menunjukkan bahwa ia termasuk pemain yang tengah naik daun di posisi yang sedang dicari penguatnya oleh tim Amorim di bursa transfer. Menurut Fabrizio Romano, Brown juga bisa didapatkan dengan harga terjangkau. Kontraknya memuat klausul pelepasan senilai €23 juta yang dapat diaktifkan pada bursa transfer musim dingin maupun musim panas.

Sejumlah klub sudah mencari informasi mengenai pemain kelahiran 2002 itu. Liverpool dan Chelsea menjadi yang pertama menunjukkan ketertarikan dari Premier League, disusul oleh Atletico Madrid. Selain itu, Fenerbahce dikabarkan telah menolak tawaran Nottingham Forest senilai £13 juta. Dalam situasi ini, Milan juga disebut ikut bergerak untuk menuntaskan urusan yang gagal mereka selesaikan satu setengah tahun lalu.

Pada musim panas 2025, pemain asal Birmingham itu menjadi salah satu sosok yang menarik perhatian di bursa transfer setelah tampil menonjol bersama Gent. Ketika kepindahannya ke Milan tampak sudah rampung, terjadi perubahan arah setelah klub Turki tersebut membalikkan keadaan dan merekrutnya dengan nilai sekitar €8 juta, lalu memberinya kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Iklan Iklan

Milan bahkan menjadi bahan olok-olok dalam video perkenalan sang pemain di media sosial klub yang kala itu ditangani Mourinho. Furlani dan Tare sangat yakin pada kemampuan Brown dan berusaha membawanya ke Milan hingga saat-saat terakhir. Mereka bahkan mencoba menahannya di bandara dengan mengirim pesawat pribadi, tetapi pada akhirnya keinginan sang pemain menentukan kepindahannya ke Istanbul.

Topik Terkait

“Kesepakatan dengan Milan praktis sudah tercapai. Saya siap berangkat. Namun, pada malam harinya, saya menerima telepon dari presiden Fenerbahce. Semuanya berubah. Semangat yang ia tunjukkan, visinya... membuat keputusan itu mudah. Saya tahu saya harus bergabung dengan Fenerbahce,” kata pemain asal Inggris itu.

Itu menjadi pukulan berat bagi Milan, yang melihat Brown sebagai penerus Theo Hernandez. Posisi itu masih belum terisi, mengingat Amorim belum menunjukkan banyak kepercayaan kepada Bartesaghi dan Estupinan belum tampil memuaskan sejak didatangkan pada musim panas itu dari Brighton seharga €17 juta ditambah bonus €2 juta.

Iklan

Selama satu setengah tahun di Turki, Brown telah membuktikan kualitasnya, sebagaimana terlihat dari nilai pasarnya yang naik hingga €18 juta. Musim ini, ia telah mencatatkan 17 penampilan dengan 3 gol dan 2 assist. Ia merupakan pemain andalan Fenerbahce dan selalu menjadi starter di Liga Champions, tempat ia tampil menonjol dengan 2 gol dan satu assist. Ia mencetak gol ke gawang Roma dan Liverpool serta berperan penting dalam kebangkitan Fenerbahce yang, setelah mengawali kompetisi dengan sulit, kini naik ke posisi ke-16 klasemen fase liga Liga Champions.