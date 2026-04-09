Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, memicu kontroversi soal kepemimpinan wasit setelah memberikan jawaban samar atas pertanyaan mengenai keluhan rival Barcelona.

Pertandingan Barcelona vs Atlético Madrid yang digelar Rabu malam kemarin pada leg pertama perempat final Liga Champions diwarnai sejumlah momen kontroversial terkait keputusan wasit. Tim ibu kota menang 2-0, sebelum menjalani leg kedua di kandang mereka pada Selasa pekan depan.

Para pemain Barcelona dan pelatih mereka, Hans Flick, heran karena tidak diberikan penalti meski Marc Pobil menyentuh bola dengan tangannya, sementara mereka juga memprotes kartu merah untuk Pau Cubarsí.

Flick berkata seusai laga, "Saya rasa ada banyak situasi, misalnya kejadian ketika pemain mereka menyentuh bola dengan tangannya (di dalam kotak penalti), dan wasit tidak meniup peluit sama sekali... bagi saya itu sangat jelas, saya tidak tahu mengapa VAR tidak ikut campur!"

Ketika ditanya soal keluhan Barcelona terkait insiden Pobil, Arbeloa mengatakan dalam konferensi pers Kamis pagi ini, sebelum menghadapi Girona di La Liga besok Jumat, "Saya tidak ingin masuk ke penilaian seperti itu. Kita sudah melihat apa yang terjadi akhir pekan lalu, dan apa yang terus terjadi selama berminggu-minggu".

Ia menambahkan, "Pendapat saya jelas dan saya berpegang teguh padanya, yaitu apa yang saya lihat dari pekan ke pekan".

Baca juga:

Pendapat wasit mengejutkan Arbeloa.. apakah bek Bayern pantas mendapat kartu merah setelah insiden Mbappé?

5 alasan.. mengapa Bayern memenangi babak pertama dari duel puncak Eropa melawan Real?

Kejutan keenam.. Arbeloa menyamai bencana Alonso lebih cepat

Ketika ditanya apakah ia menilai performa wasit untuk Real Madrid dan Barcelona berbeda di Eropa dibandingkan di Liga Spanyol, Arbeloa menjawab, "Semua orang tahu pendapat saya tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun dan masih terjadi. Saya tidak akan mengubah pendapat saya".

Saat ditanya apakah ia meragukan sistem perwasitan di Spanyol, ia menjelaskan, "Ini bukan soal percaya atau tidak, melainkan tentang apa yang kita lihat".

Ia melanjutkan, "Apa yang terjadi pada hari Selasa dalam tekel (Kylian) Mbappé sulit dipahami bagaimana itu bukan kartu merah. Hal seperti ini terjadi bahkan dengan teknologi video, yang dulu dianggap akan menyelesaikan banyak masalah".

Pelatih itu menambahkan, "Di Spanyol kami masih menunggu penjelasan, dan itu harus diperbaiki. Ada banyak keraguan dalam keputusan seperti ini. Kadang VAR campur tangan dan kadang tidak. Saya mencoba fokus pada pekerjaan saya sebagai pelatih".

Arbeloa merujuk pada momen tekel Jonathan Tah, bek Bayern Munchen, terhadap Mbappe pada babak kedua pertandingan kedua tim yang digelar di Stadion "Santiago Bernabeu" pada leg pertama perempat final Liga Champions, yang dimenangi tim Bavaria dengan skor 2-1.