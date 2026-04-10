Arbeloa: Saya tidak merasa kami kalah di La Liga

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, menolak menyerah di La Liga, meski timnya bermain imbang 1-1 dengan tim tamu Girona pada Jumat ini, dalam laga pekan ke-31 di Stadion Santiago Bernabéu.

Dengan hasil imbang ini, Los Blancos mengumpulkan 70 poin, berada di posisi kedua klasemen La Liga, tertinggal 6 poin dari rivalnya Barcelona yang memimpin klasemen, yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Mengenai peluang tim Kerajaan untuk meraih gelar La Liga setelah hasil ini, dan apakah mereka sudah kehilangan gelar tersebut, Arbeloa mengatakan: "Saya akan merasakannya pada hari kami kehilangan gelar... Selama itu belum terjadi, kami akan terus berjuang untuk itu."

Pelatih asal Spanyol itu, yang gagal meraih kemenangan bersama Real Madrid dalam tiga pertandingan terakhir, melanjutkan: "Kita harus tampil setiap hari untuk membela lambang klub, dan menampilkan citra terbaik yang mungkin."

Mengenai peluang yang terbuang melawan Girona, Arbeloa mengatakan: "Kami memiliki banyak peluang, namun hanya sedikit yang kami manfaatkan.. Susunan pemain kami cukup kuat untuk menang; kami seharusnya mencetak satu gol lagi."