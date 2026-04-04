Arbeloa: Para pemain tidak menyadari bahwa mereka harus memberikan 200% untuk meraih kemenangan

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, menegaskan bahwa persaingan untuk merebut gelar La Liga kini semakin sulit, setelah kekalahan dari Mallorca (2-1) pada Sabtu ini, dalam laga pekan ke-30 La Liga. Hal ini membuat Los Blancos tetap tertinggal 4 poin dari Barcelona yang memimpin klasemen, meskipun Barcelona telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Arbeloa, dalam konferensi pers pasca pertandingan, mengomentari situasi persaingan dengan mengatakan: "Baiklah, jelas situasinya kini lebih sulit daripada sebelum pertandingan dimulai.. Masih ada 8 putaran tersisa, dan pada dasarnya inilah yang saya sampaikan kepada para pemain: terlepas dari situasi liga, atau selisih poin yang memisahkan kami dari Barcelona, tujuan kami selanjutnya adalah memenangkan pertandingan-pertandingan yang tersisa."

Dia menambahkan sambil menjelaskan tuntutan ke depan: "Untuk melakukannya, kami harus bermain lebih baik daripada hari ini, dan tampil pada level yang jauh lebih tinggi. Kami menyadari hal itu sepenuhnya, dan tentu saja semuanya menjadi lebih sulit, karena jumlah putaran yang tersisa semakin berkurang, dan selisih poin mungkin akan bertambah malam ini, tetapi tujuan kami harus tetap sama; menang di semua pertandingan mendatang."

Reaksi

Mengenai kurangnya reaksi di babak kedua, dan kurangnya tekanan di area penalti lawan, Arbeloa mengatakan: "Ya, tentu saja.. Mungkin karena konteks pertandingan: kekhawatiran melihat tim tertinggal dalam skor, dan kesabaran yang harus kami miliki.. Kami tahu bahwa situasinya akan lebih sulit, dan bahwa kami akan menghadapi Mallorca dalam situasi yang nyaman bagi mereka, di mana mereka akan menutup ruang lebih ketat, dan memiliki energi lebih berkat keunggulan skor mereka."

Dia melanjutkan: "Mungkin kami kurang sabar, tidak menerapkan apa yang telah kami latih sepanjang minggu, dan tidak mampu menggerakkan bola dengan baik, atau menciptakan situasi satu lawan satu di sayap.. Kami kekurangan banyak hal di babak kedua.. Seperti yang saya katakan, saya rasa kami tampil jauh lebih baik di babak pertama daripada di babak kedua, meskipun kami membutuhkan lebih banyak energi dan pemikiran yang lebih jelas di babak kedua."

Mengenai kesulitan yang ia prediksi sebelum pertandingan, Arbeloa berkata: "Seperti yang selalu saya katakan kepada kalian, bagi saya sangat mudah melihat kesulitan pertandingan, kesulitan lawan, dan kesulitan situasi yang kami hadapi.. Bagi saya, melihat hal itu adalah hal yang sederhana.. Namun, yang rumit adalah membuat para pemain memahami, dalam situasi ini, bahwa tanpa memberikan 200% usaha kami hari ini, kami tidak akan menang."