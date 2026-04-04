Arbeloa menyamai rekor negatif Alonso meski dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit

Real Madrid menelan kekalahan kesepuluhnya musim ini di berbagai kompetisi, setelah hari Sabtu ini mereka kalah 2-1 di kandang Mallorca, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Dengan kekalahan ini, misi Los Blancos dalam perebutan gelar La Liga semakin rumit, menjelang laga yang dinanti melawan Bayern Munich dalam El Clásico Eropa, Selasa mendatang, pada leg pertama perempat final Liga Champions, di Stadion Santiago Bernabéu di ibu kota Spanyol.

Sepuluh kekalahan tim Real Madrid terbagi dalam dua periode; di mana mereka menelan 5 kekalahan dalam 28 pertandingan yang dilakoni di bawah asuhan mantan pelatih, Xabi Alonso (ditambah 20 kemenangan dan 3 hasil imbang).

Setelah Álvaro Arbeloa mengambil alih kepelatihan, tim ini menelan 5 kekalahan lagi, namun dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit (18), dibandingkan dengan 13 kemenangan, yang menimbulkan keraguan mengenai sejauh mana Real Madrid telah membaik di bawah pelatih saat ini.