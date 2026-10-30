Arbeloa memuji lawan Barcelona berikutnya di Liga Champions: "Mereka tim yang sangat kuat"

Álvaro Arbeloa, pelatih kepala Fulham sekaligus mantan pemain Real Madrid, memuji pelatih Aston Villa asal Spanyol Unai Emery, menjelang laga yang mempertemukan kedua tim pekan ini dalam ajang Liga Premier Inggris, dengan menyebutnya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia, serta salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah sepak bola Spanyol.

Menurut yang dikutip surat kabar Spanyol "Sport", Arbeloa berbicara pada konferensi pers sebelum pertandingan mengenai kekuatan Aston Villa, yang juga tengah bersiap menghadapi Barcelona empat hari kemudian di Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa timnya perlu tampil sangat kompetitif jika ingin membawa pulang tiga poin.

Pelatih Fulham itu berkata: "Jika kami ingin menang besok, maka kami harus sangat kompetitif," sebelum mengingatkan tentang sulitnya pertandingan melawan tim berikutnya, seraya menambahkan: "Mereka tim yang sangat kuat, dan mereka telah mengalahkan Manchester City. Kami tahu betapa sulitnya meraih kemenangan melawan tim seperti mereka, terlebih mereka akan bermain melawan Barcelona empat hari kemudian."

Arbeloa tak menyembunyikan kekagumannya terhadap pekerjaan yang ditunjukkan Emery bersama Aston Villa, sembari menegaskan posisi kepelatihannya di level dunia, dan ia berkata: "Saya kira dia adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Spanyol, dan saat ini dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia."

Fulham menjalani laga ini setelah awal musim yang tersendat, yang menyaksikan kekalahan dalam tiga pertandingan pertamanya di Liga Premier Inggris, sebelum memulihkan sedikit keseimbangannya dan keluar dari zona degradasi, usai kemenangan atas Coventry pada pekan lalu.

Tim asal London itu menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 8 poin, di antara Manchester United dan Tottenham, setelah mulai memulihkan hasil-hasil positifnya di bawah komando Arbeloa, yang menegaskan bahwa timnya melaju ke arah yang benar, meski ujian berikutnya terbilang sulit.