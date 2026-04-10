Arbeloa meluapkan kemarahannya secara luar biasa karena keputusan wasit... dan melontarkan pesan keras kepada Bayern

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap keputusan wasit dan mekanisme Video Assistant Referee (VAR) setelah hasil imbang melawan Girona (1-1) hari Jumat ini pada pekan ke-31 La Liga, sekaligus menegaskan keyakinannya yang mutlak terhadap kemampuan "Los Blancos" untuk membalikkan keadaan di Liga Champions dan mewujudkan "remontada" baru dari Jerman.

Wasit dan tanda tanya

Dalam pernyataan tajamnya setelah pertandingan, sang pelatih mengkritik tidak diberikannya tendangan penalti untuk bintang Kylian Mbappé, menyebut insiden tersebut "jelas seperti matahari".

Dia berkata: "Ini penalti di sini dan di permukaan bulan, saya tidak mengerti kapan VAR harus campur tangan, sepertinya mereka hanya menggunakannya saat sesuai dengan keinginan mereka. Apa yang terjadi hari ini memperkuat keyakinan saya bahwa kami terus-menerus mengalami masalah dengan wasit musim ini."

Baca juga: Ahli wasit mengakhiri perdebatan mengenai hak Mbappé atas tendangan penalti



Kepercayaan pada para bintang dan solusi kolektif

Meskipun berakhir imbang, sang pelatih menolak nada kekhawatiran terkait penurunan efektivitas mencetak gol dari duo Mbappé dan Vinícius Júnior, menegaskan: "Saya tidak bisa khawatir tentang dua dari lima pemain terbaik di dunia. Masalahnya bukan individu, melainkan terkait dengan performa kolektif saat menghadapi tim yang mengandalkan formasi pertahanan. Kami perlu meningkatkan performa sebagai tim untuk memecahkan kebuntuan ini, dan kami berharap pertandingan Rabu nanti menjadi titik balik."

Peta Jalan Menuju Pertandingan di Munich

Mengenai pertandingan yang dinantikan di Liga Champions melawan Bayern Munich, sang pelatih mengirimkan pesan tegas kepada lawan, menegaskan bahwa sejarah dan seragam putih akan memainkan peran krusial.

Dia berkata, "Kami akan memiliki waktu yang cukup untuk menganalisis kesalahan dan memperbaikinya, kami akan pergi ke Jerman hanya untuk menang."

Dia menambahkan, "Mungkin ada yang berpikir comeback itu mustahil, tapi kami akan pergi dengan 25 pemain yang sepenuhnya yakin bisa lolos. Mungkin mereka mengira mereka favorit, tapi mereka akan berhadapan dengan keagungan lambang ini dan sejarah jersey ini, dan kami akan memberikan pertarungan yang pantas untuk Real Madrid."

Baca juga: Real Madrid memperkuat posisinya setelah "skandal dua kontrak"... dan heran dengan sikap "penonton"



Bellingham dan Camavinga

Pelatih memuji penampilan yang ditunjukkan oleh Jude Bellingham, menegaskan bahwa ia telah kembali menemukan ritmenya setelah masa istirahat, serta menyatakan kepuasannya atas penampilan Eduardo Camavinga di posisi gelandang bertahan, yang ia gambarkan sebagai pilihan taktis yang tepat yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi tim.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan membahas persaingan perebutan gelar liga, menegaskan bahwa tim tidak akan menyerah: "Saya hanya akan merasa kehilangan gelar liga ketika kami secara matematis sudah pasti kalah, dan hingga saat itu, kami akan berjuang untuk setiap poin dan menampilkan performa terbaik bagi klub."