Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, meminta para pemainnya untuk segera fokus pada pertandingan melawan Bayern Munich yang dijadwalkan pada Selasa mendatang, di Stadion Santiago Bernabéu di ibu kota Spanyol, dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions, setelah kekalahan mengejutkan di kandang Mallorca (2-1) hari Sabtu ini, dalam rangka putaran ke-30 La Liga.

Arbeloa mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Yang saya butuhkan dari mereka adalah mulai memikirkan pertandingan Selasa mendatang... Begitu mereka keluar dari ruang ganti, pertandingan ini harus sudah berakhir bagi mereka."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Saya ingin para pemain saya percaya bahwa kami mampu memenangkan pertandingan Selasa ini, ini adalah laga yang sangat penting di Liga Champions, dan mereka harus memberikan yang terbaik dalam kompetisi yang kami anggap vital bagi kami, dengan dukungan para penggemar kami melawan lawan besar seperti Bayern Munich.. Jadi, begitu mereka keluar dari ruang ganti, mereka hanya boleh memikirkan Bayern Munich".

Dan mengenai apakah ia membutuhkan bantuan dari Atlético Madrid, yang akan menghadapi Barcelona pada Sabtu sore, Arbeloa berkata: "Baiklah... itu bukan urusan saya. Yang penting bagi saya adalah tim saya dan persiapan untuk pertandingan Selasa. Adapun hal-hal yang tidak bisa saya ubah, saya tidak akan membuang banyak waktu untuk memikirkannya."

Penampilan Bellingham

Mengenai partisipasi Jude Bellingham dan tingkat kesiapannya secara fisik, ia berkomentar: "Dia absen selama beberapa minggu... Saat melawan Atlético Madrid, saya rasa dia bermain selama 20 menit, dan hari ini dia bermain sedikit lebih dari setengah jam... Intinya adalah dia harus terus membangun ritme kompetisi. Kita tidak bisa mengharapkan Jude Bellingham berada di performa puncaknya tanpa bermain dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini adalah pertandingan keduanya setelah masa istirahat ini, jadi tentu saja kita harus bersabar padanya."

Mengenai kemungkinan dampak kekalahan ini terhadap moral tim menjelang malam Liga Champions, Arbeloa menegaskan keyakinannya dengan mengatakan: "Tidak, sama sekali tidak. Saya sangat mengenal kemampuan para pemain tim saya, dan saya tahu mereka sepenuhnya menyadari pentingnya pertandingan hari Selasa."

Dia melanjutkan: "Terkadang ada hari-hari di mana keberuntungan tidak berpihak pada Anda, dan segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, dan itulah yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, kita harus melupakan hal ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan tersebut."