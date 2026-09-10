Araujo menjawab: Apakah Barcelona kandidat juara Liga Champions?

Ronald Araujo, bek tengah asal Uruguay yang dipinjamkan dari Barcelona ke Liverpool musim ini, menegaskan setelah kemenangan atas Atletico Madrid bahwa dirinya masih mengikuti perkembangan Blaugrana dari dekat.

Bek tengah asal Uruguay itu menghadapi Atletico Madrid di Stadion Anfield kemarin, Rabu, dan timnya menang 2/1.

Setelah penampilan apiknya, ia berbicara kepada saluran "Movistar Liga de Campeones", dan seperti yang telah diperkirakan, nama Barcelona pun disebut dalam pembicaraannya.

Araujo tak ragu saat ditanya soal peluang Barcelona di Liga Champions Eropa, di mana sang bek meyakini bahwa tim asuhan Hansi Flick termasuk salah satu kandidat terkuat untuk memenangi turnamen.

Ia menegaskan: "Tentu saja, Barcelona termasuk salah satu kandidat terkuat untuk memenangi Liga Champions Eropa. Mereka tampil luar biasa."

Sang bek tengah pun mengakui bahwa ia mengikuti berita-berita Barcelona, dan bahwa ia sangat gembira untuk rekan-rekan lamanya.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".

Ia menjelaskan: "Saya mengikuti mereka. Saya sangat gembira untuk rekan-rekan saya. Mereka punya tim yang luar biasa. Saya selalu mendukung mereka, dan saya sangat bersyukur atas apa yang mereka raih sekarang."

Pernyataan ini muncul setelah penampilan gemilang pemain asal Uruguay itu bersama Liverpool yang dinakhodai Andoni Iraola.

Araujo memainkan peran sentral dalam pertandingan melawan Atletico Madrid, dan memiliki andil menentukan pada gol penyama kedudukan Liverpool, dengan sentuhan teknik yang luar biasa: sebuah umpan tumit di dalam kotak penalti yang memungkinkan Szoboszlai melepaskan umpan silang dan mengecoh Jan Oblak.