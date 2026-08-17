Klub Al Nassr dan Al Riyadh mencapai kesepakatan untuk memindahkan laga mereka yang dinanti-nantikan di Liga Roshn Saudi dari Stadion Kota Olahraga Pangeran Faisal bin Fahd ke Stadion "Al Awwal Park".

Menurutsurat kabar Arriyadiyah Saudi, laga yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Roshn, kini menunggu persetujuan Liga Profesional Saudi, setelah manajemen Al Nassr mengajukan permohonan resmi untuk menggelar laga di stadion mereka, menyusul kesepakatan dengan klub Al Riyadh.

Disebutkan pula bahwa persetujuan pemindahan laga tersebut tidak akan memengaruhi status tuan rumah, sebab klub Al Riyadh tetap menjadi pemilik lapangan dan akan memperoleh pemasukan dari laga tersebut, setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.

Al Nassr memuncaki klasemen Liga Roshn Saudi dengan raihan 3 poin usai pekan pertama, unggul selisih gol atas Al Hilal, Al Ittifaq, Al Qadsiah, Neom, Al Hazm, dan Al Ahli.

Sebelum menghadapi Al Riyadh, Al Nassr bersiap menjalani ujian baru, saat menghadapi Al Diriyah pada Selasa malam dalam rangkaian pertandingan babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.