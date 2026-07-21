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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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"Arab Saudi menyelamatkanku".. Sebuah tato aneh yang menceritakan kisah kemanusiaan yang unik di Liga Roshn

Saudi Pro League
Al Fateh FC
Arab Saudi

Kisah kemanusiaan baru di Liga Arab Saudi

Klub Al-Fateh Arab Saudi mengungkap kisah kemanusiaan unik di balik layar, dari salah satu anggota tim medis skuad utama yang berlaga di Liga Roshn.

Al-Fateh mengunggah sebuah video melalui akun resmi mereka di situs "X", yang mengungkap bahwa terapis pijat mereka, bernama Jelo, membuat tato di lengannya bertuliskan: "Arab Saudi telah menyelamatkanku.. terima kasih untuk kalian".

Jelo menceritakan alasan ia membuat tato ini, ia berkata: "Arab Saudi membantuku mengubah hidupku, Arab Saudi adalah rumahku".

Ia menambahkan: "Arab Saudi membantuku melakukan sesuatu yang sangat penting untuk putraku, yaitu sebuah operasi bedah yang sangat sulit, segalanya dalam hidupku berubah di sini, aku berhenti merokok, dan berhenti dari banyak hal buruk".

Klub Arab Saudi itu menutup video tersebut dengan menyampaikan terima kasih kepada terapis pijat mereka, sebagai salah satu kisah indah di dalam klub.

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