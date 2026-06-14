Arab Saudi meniru Spanyol dan menggunakan senjata baru menjelang laga melawan Uruguay

Tim nasional Saudi Arabia menggunakan teknologi jaket pendingin selama sesi latihan terakhir mereka menjelang pertandingan melawan Uruguay pada Senin malam, di Miami, dalam laga pembuka Grup 8 Piala Dunia 2026.

Akun resmi tim nasional Saudi Arabia di platform "X" membagikan foto para pemain yang mengenakan jaket khusus yang dilengkapi bahan pendingin beku untuk membantu menurunkan suhu tubuh selama latihan.

Tim nasional Spanyol sebelumnya menarik perhatian dengan menggunakan teknologi modern ini dalam beberapa hari terakhir, sebagai langkah untuk membantu para pemain beradaptasi dengan suhu yang tinggi.

Saudi Arabia menghadapi Piala Dunia dengan tantangan yang jelas, karena skuadnya hanya memiliki satu pemain profesional di luar negeri, yaitu bek Nice asal Prancis, Saud Abdulhamid. Selain itu, persiapan mereka belum ideal setelah penunjukan Donis kurang dari dua bulan sebelum turnamen dimulai, Namun, timnas Saudi berharap suasana turnamen ini memberikan dorongan moral setelah kejutan besar yang mereka ciptakan dengan mengalahkan Argentina, juara dunia, pada laga pembuka Qatar 2022. Perlu dicatat bahwa Saudi belum pernah lolos ke babak gugur sejak mencapai perempat final pada partisipasi pertamanya di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.