Arab Saudi Menggodanya dengan Jutaan! Flick Berterus Terang kepada Bintang Barcelona: Tak Ada Tempat untukmu di Sini

Masa depan gelandang asal Spanyol, Marc Casado, kini menggantung antara bertahan di Barcelona dengan peran minor atau pergi demi mencari waktu bermain yang reguler. Di sisi lain, klub Catalan itu menolak menjualnya dengan harga murah dan tidak ingin menekannya untuk pergi, meski peluangnya di skuad utama jelas terbatas.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Barcelona telah menjelaskan kepada pemain berusia 22 tahun itu bahwa ia tidak akan dipaksa pergi karena masih terikat kontrak yang berlaku. Namun pada saat yang sama, mereka berterus terang kepadanya bahwa perannya akan benar-benar minor jika ia memutuskan untuk bertahan, terutama setelah pelatih asal Jerman, Hansi Flick, menyatakan bahwa persaingan untuk posisi lini tengah sangat sengit, dan akan sulit bagi Casado untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup musim ini.

Faktanya, peran Casado sangat minim musim lalu, di mana ia bermain hampir 1.000 menit lebih sedikit dibandingkan pada musim pertamanya di bawah kepemimpinan Flick, meskipun ia tampil dalam jumlah pertandingan yang hampir sama, yaitu 34 pertandingan.

Flick berterus terang kepada Casado tentang kenyataan pahit

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan situasinya kepada sang pemain dengan sangat terus terang, memaparkan bahwa yang berada di atasnya dalam urutan adalah Pedri, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong, dan Eric Garcia, yang dianggap sebagai pemain multiposisi yang ideal bagi filosofi taktis Flick.

Jika Casado memutuskan untuk bertahan, ia sadar betul bahwa ia harus mengerahkan upaya luar biasa untuk bangkit dari titik terbawah dan membuktikan diri di tengah persaingan sengit dari para bintang yang sudah mapan di skuad utama, tetapi keputusan akhir tetap sepenuhnya berada di tangannya.

Tidak ada penjualan dengan harga murah

Barcelona sepenuhnya menyadari bahwa Casado membutuhkan waktu bermain yang reguler untuk mengembangkan bakatnya, dan bahwa, mengingat kemampuan teknisnya yang tinggi, ia mampu menemukan klub yang baik yang akan memberinya kesempatan yang layak ia dapatkan.

Klub Catalan itu tidak ingin menjualnya dengan harga murah karena mereka menganggapnya sebagai aset berharga dan pemain yang menjanjikan. Ia masih muda di awal kariernya, telah mewakili Spanyol di level internasional senior, dan selalu menampilkan performa istimewa serta level yang menonjol setiap kali tampil bersama tim.

Sebelum 30 Juni lalu, klub menerima beberapa tawaran untuk merekrut Casado, dan hampir menerima tawaran senilai 10 juta euro saja, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu dan mengamankan transfer yang lebih baik dan lebih menguntungkan alih-alih terburu-buru menjualnya dengan harga yang tidak mencerminkan nilai sesungguhnya.

Tawaran menggiurkan dari Arab Saudi

Casado menerima tawaran finansial yang menggiurkan dari klub-klub Liga Pro Arab Saudi, tetapi pemain muda asal Spanyol itu sangat ragu untuk pindah ke liga yang dianggap berada di level lebih rendah dibandingkan liga-liga besar Eropa, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang terdekatnya mengenai kelayakan langkah tersebut.

Sebagian orang terdekat Casado menilai bahwa tawaran Arab Saudi merupakan peluang finansial luar biasa yang mungkin tidak akan terulang, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa pindah ke Liga Arab Saudi pada tahap awal kariernya ini dapat merugikan perkembangan teknisnya dan peluangnya untuk mewakili timnas Spanyol di masa depan.

Hingga saat ini, nasib Casado masih belum menentu, dan keputusan akhir akan diambil oleh sang pemain sendiri dalam beberapa hari atau minggu mendatang, di tengah tekanan yang semakin meningkat untuk menentukan sikapnya sebelum penutupan bursa transfer musim panas, terutama karena Barcelona perlu mengetahui keputusan akhirnya untuk merencanakan sisa musim dengan lebih baik.