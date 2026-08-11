John Obi Mikel, mantan gelandang Trabzonspor, memberikan peringatan kepada kapten timnas Mesir Mohamed Salah terkait apa yang menanti dirinya usai kepindahannya ke klub Turki tersebut.

Mikel menegaskan bahwa bintang Mesir itu akan mendapatkan dukungan besar dari suporter, namun ia harus terus menampilkan performa istimewa agar dapat mempertahankan dukungan tersebut.

Salah bergabung dengan Trabzonspor melalui transfer gratis, setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir pada penghujung musim, dan ia mendapatkan sambutan luar biasa dari ribuan suporter yang memadati bandara usai pengumuman kepindahannya ke klub Turki tersebut.

Dalam pernyataan kepada surat kabar Turki "Sabah", yang dikutip Daily Post Nigeria, Mikel berbicara tentang antusiasme besar yang menyelimuti kepindahan Salah.

Apakah Arab Saudi lebih baik?

Ia berkata: "Salah punya alasan-alasannya untuk pindah ke sana, apakah ini soal sepak bola atau soal insentif finansial? Jika kita berbicara soal uang, maka sudah pasti Arab Saudi akan menjadi pilihan yang lebih baik."

Ia menambahkan: "Trabzonspor adalah klub yang luar biasa, dan orang-orang di sana sangat menggemari sepak bola. Ini adalah kota yang hidup demi sepak bola."

Namun mantan bintang Chelsea itu menekankan bahwa sambutan terhadap Salah adalah sesuatu yang luar biasa bahkan menurut standar klub, dengan mengatakan: "Kali ini berbeda; ribuan orang keluar untuk menyambut Mohamed Salah, dan hal itu benar-benar menakjubkan. Saya rasa seluruh stadion terisi penuh saat momen perkenalannya. Sungguh sulit dipercaya, akun-akun klub di media sosial pun mengalami lonjakan yang sangat besar."

Ia menunjukkan bahwa Salah mungkin juga membutuhkan beberapa penyesuaian di dalam klub, mengingat kebutuhan pemain sekelasnya, dan berkata: "Berdasarkan pengetahuan saya tentang klub ini, saya tahu kualitas lapangan latihan, ruang ganti, dan tempat mandi, dan mereka mungkin perlu melakukan beberapa penyesuaian demi Mohamed Salah."

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Mikel memperingatkan Salah

Pada saat yang sama, Mikel memperingatkan kapten timnas Mesir tentang tingginya ekspektasi di Trabzon, dengan menegaskan bahwa suporter yang memberikan kecintaan besar kepada seorang pemain bisa dengan cepat berbalik melawannya jika hasil dan performa tidak sesuai dengan harapan mereka.

Ia berkata: "Tanpa bermaksud meremehkan Trabzonspor, ini adalah klub yang luar biasa dan memiliki basis suporter yang menakjubkan, serta orang-orang yang bertanggung jawab atas klub dan kota ini pantas mendapatkan pujian. Warga kota akan memperlakukanmu seperti raja jika kamu bermain baik dan meraih kemenangan. Namun mereka akan berbalik melawanmu dengan cepat, dan mereka tidak peduli siapa dirimu atau dari mana asalmu."

Mikel menutup pesannya dengan mendoakan Salah dan keluarganya mendapatkan pengalaman yang sukses di Turki, dengan mengatakan: "Saya berharap segalanya berjalan baik untuk dirinya dan keluarganya, dan semoga mereka merasa nyaman serta menikmati kota ini. Karena satu hal yang pasti: jika ia terus menampilkan performa bagusnya dan bermain istimewa demi kota ini, mereka akan benar-benar memujanya."

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