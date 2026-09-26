Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, selaku pelatih kepala timnas Arab Saudi memutuskan untuk mengorbankan penyerangnya, Abdullah Al-Hamdan, dari susunan pemain utama pada laga menghadapi Oman di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Oman hari ini, Sabtu, di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada matchday kedua persaingan Grup Satu di turnamen Teluk tersebut.

Donis memutuskan untuk mengandalkan Firas Al-Buraikan dalam susunan pemain utama, menggantikan Abdullah Al-Hamdan yang kembali ke bangku cadangan, setelah menuai banyak kritik akibat penampilannya yang buruk dalam kemenangan 1-0 atas Kuwait, Rabu lalu.

Al-Buraikan bukan satu-satunya wajah baru di lini depan, karena pelatih asal Yunani itu memutuskan untuk menurunkan Sultan Mandash dalam susunan pemain utama, sekaligus mengembalikan Mohammed Abu Al-Shamat ke posisi bek kanan menggantikan Nawaf Boushal.

Selain Sultan Mandash, dua bintang Al-Hilal lainnya juga kembali ke susunan pemain, yakni kiper Mohammed Al-Owais untuk menutupi absennya Nawaf Al-Aqidi yang cedera, serta bek Hassan Tambakti menggantikan Abdulelah Al-Amri.

Adapun perubahan kelima adalah dimainkannya gelandang Alaa Al Haji dalam susunan pemain utama, menggantikan Nasser Al-Dawsari yang kembali ke bangku cadangan.

Timnas Arab Saudi memuncaki klasemen Grup Satu di Khaleeji 27 dengan raihan 3 poin, unggul dua poin atas Irak dan Oman, sementara timnas Kuwait berada di dasar klasemen tanpa poin.

Arab Saudi hanya membutuhkan kemenangan dengan hasil apa pun untuk memastikan lolos langsung ke babak semifinal, terlepas dari hasil laga terakhirnya di grup melawan Irak, Selasa mendatang.

Berikut susunan pemain timnas Arab Saudi:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais

Lini belakang: Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Hassan Kadesh - Muteb Al-Harbi

Lini tengah: Sultan Mandash - Alaa Al Haji - Mohammed Kanno - Hammam Al-Hammami

Lini depan: Saleh Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan