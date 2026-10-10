Aquilani: "Saya menghormati Amorim, dia telah mencetak sejarah. Saya bermain di Milan sebelum mereka membongkarnya"

Menjelang Sassuolo-Milan, laga pekan keenam Serie A, pelatih Sassuolo Alberto Aquilani, mantan Rossoneri, berbicara dalam konferensi pers untuk mempresentasikan pertandingan di Mapei Stadium. Berikut beberapa kutipan dari pernyataannya.





Anda dan Amorim sama-sama punya masa lalu di Sporting, Portugal. Apa yang Anda ingat dari pengalaman itu bersama Jorge Jesus? Apakah Anda akan menyapa pelatih Milan itu dalam bahasa Portugis?

"Saya akan menyapanya dalam bahasa Italia, saya sudah tidak ingat lagi bahasa Portugis (tertawa, red). Saya hanya menjalani satu musim di Portugal. Kami sama-sama mengenal Jorge Jesus, seorang pelatih yang sangat menstimulasi saya, membuka rasa ingin tahu dan hal-hal baru yang memotivasi saya, dan itu menjadi perjalanan yang sangat penting. Amorim mencetak sejarah di sana, dia menang di sana setelah bertahun-tahun, menjalani musim-musim di level yang sangat tinggi, dia mendapat respek saya".





Bagaimana pengalaman Anda di Milan?

"Saya bangga pernah mengenakan jersey yang penuh kejayaan itu, ketika Anda masuk ke Milanello, Anda menyadari betapa besarnya klub ini. Saya bermain di tim yang sangat hebat, saya rasa yang terakhir sebelum pembongkaran tim, saat itu ada Berlusconi dan Galliani. Saya juga kurang beruntung karena ada cedera yang memengaruhi saya".