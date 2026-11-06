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Jobe Bellingham untuk pertama kalinya dalam karier dipanggil ke timnas senior Inggris. Dengan keputusan itu, Thomas Tuchel mengapresiasi peningkatan performa pemain Inggris tersebut di BVB.

Sejak awal musim, Bellingham telah menjadikan dirinya sosok yang tak tergantikan di lini tengah Dortmund. Belakangan, ia tampil sangat baik bersama Joey Veerman, sementara Felix Nmecha, misalnya, justru menunjukkan performa yang cenderung kurang memuaskan.

Bellingham baru-baru ini memainkan laga terbaiknya sejauh ini bersama tim berjuluk Hitam-Kuning dalam pertandingan besar melawan FC Bayern. Ia sangat aktif dan beberapa kali tampil berbahaya saat menyerang (nilai SPOX: 2).

"Secara fisik, ia benar-benar berada di level tertinggi. Itu terlihat," puji direktur olahraga Ole Book seusai pertandingan. "Ia sepenuhnya mampu mengimbangi permainan dan bisa menemukan ritmenya dalam pertandingan. Ia pun masih punya tenaga untuk tetap bermain dengan rapi meski pertandingan berlangsung lebih lama." "Pada situasi-situasi awal, semua pemain di level ini bisa melakukannya. Namun, ia bisa banyak berlari sepanjang pertandingan dan tetap bermain sepakbola dengan rapi," lanjut pria berusia 40 tahun itu. Menurut Book, Bellingham adalah pemain "untuk panggung besar". Pemain muda itu telah membuktikannya saat melawan FC Bayern.

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Tuchel terus bersikap tegas terhadap bintang-bintang Inggris

Buah dari peningkatan performa Bellingham yang jelas dibandingkan musim pertamanya di Dortmund: Untuk pertama kalinya, ia akan bergabung dengan The Three Lions bersama saudaranya, Jude. Sebelumnya, Jobe hanya pernah tampil untuk tim U-21.

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"Ia mendapat kesempatan untuk bergabung dan meninggalkan kesan di tim utama. Ia kini telah memainkan banyak pertandingan dan sedang dalam performa bagus bersama Dortmund. Karena itu, ia pantas bergabung dengan kami. Ini kisah yang luar biasa karena kedua bersaudara itu sama-sama dipanggil," kata Tuchel, menjelaskan pemanggilan pemain berusia 21 tahun itu untuk pertandingan Nations League melawan Kroasia (12 November) dan juara dunia Spanyol (15 November).

Selain memanggil Bellingham, Tuchel tetap melanjutkan sikap tegasnya, yang juga berlaku bagi nama-nama besar. Phil Foden dari Manchester City dan Cole Palmer kembali tidak masuk skuad Tuchel. Sementara itu, Trent Alexander-Arnold, yang pencoretannya dari skuad Piala Dunia sempat memicu perdebatan sengit di Inggris, kembali masuk skuad.

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Skuad tersebut dipimpin bintang Bayern, Kane, yang mendekati rekor istimewa. Saat ini, Kane telah mencatatkan 125 penampilan bersama timnas, menyamai mantan penjaga gawang Peter Shilton, dan kemungkinan akan menjadi pemegang rekor tunggal pada November. "Apa yang ia capai sungguh luar biasa," kata Tuchel tentang Kane. "Ia pantas memenangi Ballon d'Or dan pada pertandingan berikutnya bersama Inggris, ia akan menjadi pemegang rekor penampilan dengan 126 laga. Itu membuktikan profesionalisme dan sikapnya."