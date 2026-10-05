Pelatih veteran asal Italia, Antonio Conte, mengungkap keinginannya untuk menghidupkan kembali raksasa yang tengah terpuruk pada posisi kepelatihannya berikutnya.

Conte, yang kini berusia 57 tahun, menganggur setelah meninggalkan Napoli pada akhir musim lalu usai menjalani periode dua tahun yang di dalamnya ia meraih gelar Serie A dan Piala Super Italia.

Conte, yang sebelumnya pernah melatih Chelsea dan Tottenham di Liga Primer Inggris, berbicara tentang langkah berikutnya yang mungkin ia ambil dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris "The Athletic".

Conte juga pernah dikaitkan dengan posisi manajer Manchester United di masa lalu.

Conte berkata sebagaimana dikutip surat kabar "Daily Mail": "Jika saya pergi ke sebuah klub yang sejarahnya berbicara sendiri - sejarah yang terdiri dari trofi, gelar liga, dan kemenangan - maka Anda hanya bisa menghormati sejarah itu dengan satu cara: dengan memiliki ambisi untuk mengembalikan klub ini, jika hal itu tidak ada hari ini, agar berjuang demi tujuan-tujuan tersebut".

Ia menambahkan: "Saya sepenuhnya tahu bahwa hanya satu tim yang bisa menang setiap tahun, tetapi saya harus membawa di dalam hati saya, dan menanamkan di hati para pendukung, pemain, dan manajer, percikan itu, harapan itu yang mendorong Anda untuk berkata: 'Tentu saja, kami bisa menang'. Sejarah hanya diciptakan dengan kemenangan".

Ia melanjutkan: "Klub-klub yang di dalamnya terdapat tekanan, di mana pada akhirnya Anda tahu bahwa Anda tidak pergi ke sana sekadar untuk ikut serta, melainkan untuk bersaing".

Manchester United masih mengalami periode yang sulit, karena klub itu belum meraih gelar Liga Primer Inggris sejak musim terakhir Sir Alex Ferguson pada 2012-2013.

Meskipun Conte tidak menyebut United secara spesifik, kriteria yang ia kaitkan dengan raksasa terjatuh yang dimaksud ditafsirkan sebagai mengacu pada sejumlah klub pilihan di seluruh Eropa, termasuk Manchester United.

Di antara tim-tim lain yang mungkin adalah Juventus, yang sebelumnya pernah dilatih Conte dari tahun 2011 hingga tahun 2014, di samping Milan.

Pernyataan Conte muncul di tengah pelatih Michael Carrick yang berada dalam sorotan setelah awal musim yang buruk bagi Manchester United.

Manchester United hanya mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan pertama mereka, dan gagal membangun momentum yang tercipta selama paruh kedua musim lalu ketika Carrick membawa mereka ke peringkat ketiga.

Menghadapi sorotan ini, Conte - yang terbiasa bergabung dengan klub-klub pada musim panas sepanjang perjalanan kariernya - mengisyaratkan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk menerima pekerjaan di tengah musim "jika hal itu layak dilakukan".















