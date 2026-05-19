Apakah Wout Weghorst akan pindah dari Ajax ke FC Twente? Jan Streuer memberikan kabar terbaru yang jujur

FC Twente masih terus berupaya mendatangkan penyerang Ajax, Wout Weghorst. Hal itu diakui oleh direktur teknis yang akan mengundurkan diri, Jan Streuer, dalam wawancara dengan Voetbal International.

Di akhir wawancara, Streuer ditanya apakah Erik ten Hag, penggantinya, harus mendatangkan Weghorst ke Enschede. “Saya pikir Wout adalah pemain yang menarik bagi Twente,” jawab pakar berpengalaman berusia 75 tahun itu.

Performa Weghorst di Ajax sepanjang tahun lalu tidak mengubah pandangan Streuer. “Itu juga tergantung pada apa yang terjadi di sekitarnya. Jika tim bermain baik, hal itu akan jauh lebih mudah bagi seorang penyerang. Pada kasus Weghorst, situasinya naik-turun. Musim ini memang sulit baginya.”

Streuer memberikan pembaruan jujur tentang situasi saat ini. “Minat Twente terhadap Wout ada, itu bukan rahasia. Sedang diproses, ya.”

“Kamu juga ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi baiklah, mulai sekarang itu terserah Erik. Aku tidak akan mengatur dari kubur,” tutup Streuer.

Kontrak Weghorst di Ajax akan berakhir, sehingga Twente dapat merekrut striker berusia 33 tahun itu tanpa biaya transfer.

Pemain yang telah 51 kali membela timnas Belanda ini kembali mendapat kesempatan untuk mewujudkan ‘transfer impian’nya. Sebelum transfer Weghorst ke Ajax, Twente juga sudah menunjukkan minat.