Apakah Wout Weghorst akan hengkang dari Ajax? 'Klub top luar negeri mengincar striker berusia 33 tahun itu'

Kemungkinan besar Wout Weghorst sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Ajax. Striker berusia 33 tahun ini sudah berminggu-minggu dikaitkan secara kuat dengan transfer domestik ke FC Twente, namun kabarnya pindah ke klub top luar negeri juga termasuk dalam kemungkinan.

Kontrak Weghorst di Ajax akan segera berakhir dan tidak diharapkan akan diperpanjang. Pengamat klub Mike Verweij dari De Telegraaf baru-baru ini mengatakan dalam podcast Kick-Off bahwa kemungkinan besar penyerang tersebut akan melanjutkan kariernya di FC Twente.

"Saya pikir Weghorst bisa saja menuju FC Twente, jika FC Twente menginginkannya. Ten Hag pasti terkesan dengannya; dia mengenalnya dengan baik. Ada peluang bagus bahwa Weghorst akan pindah ke Twente," kata pengamat Ajax tersebut.

Weghorst harus puas dengan peran cadangan di belakang Kasper Dolberg untuk waktu yang lama, tetapi di bawah pelatih baru Óscar García, ia berhasil memenangkan persaingan. Sabtu lalu, ia justru mencetak gol saat melawan FC Twente, namun Weghorst tidak dapat menyelamatkan Ajax dari kekalahan kandang (1-2).

Tak lama setelah babak kedua dimulai, penyerang bertubuh jangkung itu digantikan oleh Don-Angelo Konadu. Saat diganti, ia tampak kesal karena harus meninggalkan lapangan. Ketika tiba di pinggir lapangan, ia menolak berjabat tangan dengan García. Setelah pertandingan usai, Cristian Willaert ingin mewawancarai Weghorst, namun pemain timnas Belanda itu juga menolaknya.

Dikaitkan dengan Benfica

Menurutjurnalis Parool, Jop van Kempen, Weghorst sedang mempertimbangkan masa depannya. Twente menggaetnya, namun Van Kempen juga mendengar bahwa beberapa klub asing tertarik padanya, termasuk Benfica. "Di sana, José Mourinho kini menjadi pelatih. Wout dan José, menurut saya itu kombinasi yang luar biasa," tulis Van Kempen.

Di Benfica, Vangelis Pavlidis saat ini menjadi penyerang utama, meskipun kemungkinan besar mantan pencetak gol terbanyak AZ itu akan pindah klub musim panas mendatang setelah kembali mencatatkan musim yang gemilang. Dengan pemain Kroasia Franjo Ivanovic, Mourinho juga memiliki penyerang muda berbakat di skuadnya.