Apakah wasit membuat kesalahan demi kesalahan saat Ajax vs PSV? 6 momen kontroversial secara berurutan

Wasit Sander van der Eijk memimpin laga besar Eredivisie pertamanya pada Sabtu malam. Banyak kesalahan terjadi dari sisi kepemimpinan wasit saat Ajax - PSV (1-3). Penampilan Van der Eijk, setidaknya, jauh dari kata meyakinkan. Pelanggaran Ruben van Bommel terhadap Aaron Bouwman menjadi bahan pembicaraan panjang, tetapi masih ada banyak momen kontroversial lain yang patut dicatat. Voetbalzone merangkumnya.

Menit ke-16: kartu kuning yang tidak tepat untuk Sano

Kodai Sano menerima kartu kuning pertama dalam pertandingan saat laga baru berjalan lebih dari seperempat jam. Davy Klaassen memenangi duel perebutan bola dari pemain Jepang itu, tetapi kemudian justru melakukan pelanggaran lebih dulu dalam benturan tersebut. Peter Bosz pun terlihat sangat kesal di pinggir lapangan. Siapa pun yang melihat kembali tayangannya, sulit untuk tidak membenarkan pelatih PSV itu.

Menit ke-74: kartu kuning yang tidak tepat untuk Kostic

Baru saja masuk ke lapangan, Filip Kostic juga langsung diganjar kartu. Pemain Serbia itu ingin menarik jersey Marcos Leonardo, tetapi ia tidak benar-benar memegangnya. Meski begitu, Van der Eijk tetap menilai tindakan itu layak diganjar kartu kuning.

Menit ke-76: tidak ada penalti untuk Ouazane

Pemain pengganti Ouazane beberapa menit kemudian mendapat kesempatan untuk menyamakan kedudukan setelah Sano kehilangan bola. Pemain muda itu melepaskan tembakan dari posisi yang menjanjikan, tetapi melambung. Armando Obispo tepat setelah tembakan itu melakukan pelanggaran terhadap pemain Ajax tersebut di dalam kotak penalti, yang kemudian terkapar di lapangan kesakitan. Namun, Van der Eijk tidak melihatnya sebagai pelanggaran. Hal yang sama juga berlaku bagi Pol van Boekel, yang sebagai VAR tidak memanggil rekannya itu ke pinggir lapangan untuk meninjau tayangan ulang.

Menariknya, Til dua pekan lalu justru mendapat penalti dalam situasi serupa saat FC Groningen - PSV setelah ia dijatuhkan Márk Csinger usai melepaskan percobaan ke gawang. Wasit Allard Lindhout saat itu melihat tayangan ulang setelah intervensi VAR dan kemudian tetap menunjuk titik putih.

Momen penalti untuk Til dapat dilihat pada menit 3:42.

Menit ke-79: pelanggaran Amrabat terhadap Bajraktarevic?

Sofyan Amrabat menjalani debutnya dengan seragam Ajax sebagai pemain pengganti saat menghadapi PSV. Dalam duel dengan Esmir Bajraktarevic, ia lebih dulu memainkan bola, sebelum kemudian sedikit mengenai lutut penyerang sayap itu. Seusai laga, para pendukung PSV di dunia maya terutama menyoroti pelanggaran ini. Ketika melihat tangkapan layar dari momen saat Amrabat mengenai Bajraktarevic, itu memang tampak seperti pelanggaran keras. Namun, jika tayangannya diputar dalam kecepatan lambat atau normal, insidennya lebih terlihat seperti sedikit menyerempet lutut.

Menit ke-80: tidak ada kartu merah untuk Van Bommel

Benturan keras antara Van Bommel dan Bouwman langsung menjadi sorotan besar setelah pertandingan. Banyak yang sudah dikatakan dan ditulis tentang insiden itu. Bosz mengatakan setelah laga bahwa Van Bommel tidak sengaja memutar tubuhnya ke arah lawan.

Van der Eijk menyebut benturan itu sebagai ‘tidak beruntung’, sementara kepala wasit Raymond van Meenen berpendapat bahwa hantaman keras Van Bommel terhadap Bouwman layak diganjar kartu merah.

Van Meenen juga menilai Van der Eijk seharusnya berjalan sendiri ke layar saat penanganan cedera berlangsung untuk menilai situasinya dengan tenang, bahkan jika Van Boekel sebagai VAR tidak memanggilnya ke tepi lapangan.

Menit ke-97: tidak ada kartu kuning kedua untuk Van Bommel?

Van Bommel hanya mendapat kartu kuning atas pelanggaran terhadap Bouwman. Jauh di masa injury time, ia kembali lolos dari hukuman setelah menjatuhkan Julian Brandt ke tanah dengan tendangan ke kaki. Pelanggaran ini tidak terlihat dari dekat dalam kecepatan penuh, sehingga penilaian hanya bisa dilakukan berdasarkan tayangan ulang lambat.















