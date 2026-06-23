Apakah wasit melakukan kesalahan dalam gol rekor Lionel Messi? ‘Gol itu seharusnya sama sekali tidak dihitung’

Setelah pertandingan Piala Dunia antara Argentina dan Austria (2-0) berakhir, banyak perbincangan mengenai keputusan wasit. Terutama dari kubu yang kalah, terdapat rasa frustrasi yang sangat besar terhadap wasit Amin Omar, antara lain terkait gol pembuka yang dicetak oleh Lionel Messi.

Setelah Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan, ia akhirnya membuka skor pada menit ke-38. Itu merupakan gol ketujuh belasnya di Piala Dunia, yang secara definitif menggulingkan Miroslav Klose (16 gol) dari tahta sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Di akhir pertandingan, Messi juga mencetak gol kedelapuluh delapannya.

Namun, di Austria banyak yang berpendapat bahwa gol pertama seharusnya tidak sah. Pasalnya, menjelang terciptanya gol tersebut, Xavier Schlager diduga dijatuhkan oleh Alexis Mac Allister. Namun, wasit tetap mengesahkan gol tersebut.

“Dia benar-benar menjatuhkanku,” keluh Schlager sendiri kepada media Austria. “Kedua kakiku sedang di udara dan kemudian aku terjatuh ke rumput. Aku bukan tipe pemain yang sering terjatuh atau sering mendapat tendangan bebas. Bagiku, ini jelas sekali merupakan pelanggaran. Gol itu seharusnya tidak sah.”

Pendapatnya didukung oleh pelatih nasional Ralf Rangnick. “VAR seharusnya bertindak sama seperti saat penalti Argentina. Jika dia juga memeriksa tayangan ulang di sini, dia akan melihat apa yang dilihat semua orang di rumah: pelanggaran jelas terhadap Schlager.”

Konrad Laimer, yang sudah meluap-luap karena marah selama pertandingan, berpendapat bahwa Argentina mendapat perlakuan istimewa dari FIFA. “Saya tidak tahu berapa banyak pelanggaran yang mereka lakukan, tapi rasanya seolah-olah mereka bisa melakukan 700 pelanggaran tanpa hukuman. Baru setelah tujuh puluh menit mereka mendapat kartu kuning pertama.”

“Entah mengapa, saat ini kartu kuning sepertinya tidak lagi diberikan,” kata Laimer. “Saya tahu saya tidak perlu memikirkannya, karena itu tidak ada gunanya. Namun, hal itu memang menyulitkan. Tentu saja, kami sendiri juga tidak bermain sempurna. Jika Anda kehilangan bola secara tidak perlu, mereka sangat berbahaya dalam serangan balik. Saat Lionel Messi mendapatkan bola, dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia sangat, sangat ahli dalam hal itu.”