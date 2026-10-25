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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Apakah wasit El Clasico mengabaikan kartu merah untuk bintang Barcelona?

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
J. Cancelo
Y. Diomande
Spanyol

Muncul sejumlah perdebatan terkait tekel Joao Cancelo, bintang Barcelona, terhadap Yan Diomande, bintang Real Madrid, selama laga El Clasico kedua tim, tepatnya pada menit ke-60.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, setelah Joao Cancelo menginjak Diomande, yang merasakan nyeri pada otot kakinya akibat tekel tersebut.

Iturralde Gonzalez, analis urusan perwasitan di AS dan radio Cadena SER, menilai bahwa bek Barcelona itu layak mendapatkan kartu kuning akibat aksi tersebut.

Ia mengatakan, "Ini bukan kasus yang mengharuskan intervensi teknologi VAR. Ini jelas kartu kuning, dan pemain itu harus diberi peringatan."

Ia menegaskan, "Namun ini bukan aksi menginjak yang jelas, yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan pada kaki lawan. Ya, ini kartu kuning."

Sementara itu, akun situs "Archivo VAR" yang berfokus pada kasus-kasus perwasitan, menyebutkan, "Apakah tekel Cancelo terhadap Diomande layak mendapatkan kartu merah langsung? Tidak."

Akun itu melanjutkan, "Cancelo melakukan tekel dengan bagian dalam kaki, tanpa memberikan tekanan berlebihan, dan berakhir dengan kontak yang menyebabkan goresan pada area otot betis lawannya."

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