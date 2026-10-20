Serhou Guirassy terus menegaskan kehadiran mencoloknya di Liga Champions Eropa, setelah menambah koleksi golnya menjadi 23 gol hanya dalam 31 pertandingan di ajang tersebut.

Guirassy mencetak dua gol kemenangan Dortmund atas Sabah dari Azerbaijan dengan skor 2-1 pada Selasa malam, dalam laga pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Bintang asal Guinea itu kini mendekati rekor Marco Reus sebagai pencetak gol terbanyak Borussia Dortmund di kompetisi antarklub Eropa.

Menurut statistik "Mister Chip" via X, Guirassy menjadi pemain tercepat keempat yang mencapai torehan ini dalam sejarah turnamen, setelah Erling Haaland yang membutuhkan 19 pertandingan, serta Filippo Inzaghi dan Ruud van Nistelrooy yang mencapai angka tersebut masing-masing dalam 29 pertandingan.

Perlombaan bersejarah dengan para bintang besar

Statistik tersebut menempatkan Guirassy di depan nama-nama besar dalam sejarah Liga Champions, karena Mario Gomez membutuhkan 33 pertandingan untuk mencapai 23 gol, sementara Harry Kane membutuhkan 35 pertandingan, Karim Benzema 37, Robert Lewandowski 40, Kylian Mbappe 41, dan Lionel Messi 42 pertandingan.

Guirassy juga telah mencetak 7 gol kembar di Liga Champions sejak awal musim 2024-2025, sehingga menyamai Harry Kane sebagai pencetak gol kembar terbanyak di turnamen tersebut selama periode itu, menurut "Opta".





Rekor Reus dan posisi istimewa di Afrika

Guirassy menjadi pemain kedua yang mencapai lebih dari 20 gol bersama klub Jerman tersebut di turnamen ini, setelah Marco Reus pemegang rekor dengan 24 gol, menurut "Squawka".

Dalam konteks perlombaan di Afrika, Guirassy menempati peringkat kelima di antara pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions dari Benua Hitam, dengan koleksi 23 gol.

Guirassy berada di belakang para legenda: Mohamed Salah yang memuncaki daftar dengan koleksi 50 gol, Didier Drogba (44), Samuel Eto'o (30), dan Sadio Mane (27), menurut "Stats Foot".

Di usia 30 tahun, Guirassy masih memiliki waktu yang cukup untuk setidaknya melewati Eto'o dan Mane, demi memperkuat posisinya di antara para bintang tersebut, apalagi 23 gol dalam 31 pertandingan mencerminkan rata-rata yang luar biasa.



