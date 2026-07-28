Apakah Vinicius Akan Menghancurkan Diri Sendiri dengan Senjata yang Sama seperti Ramos? Peringatan Serius tentang "Permainan Kotor"

Bintang asal Brasil, Vinicius Junior, menghadapi peringatan tegas soal terulangnya skenario tragis yang mengakhiri perjalanan Sergio Ramos bersama Real Madrid, di tengah berlanjutnya kebuntuan negosiasi perpanjangan kontraknya dengan klub kerajaan itu, serta ketertarikan serius Arsenal untuk merekrutnya lewat investasi besar yang akan menjadikannya salah satu pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Sementara itu, para pakar memperingatkan bahwa strategi mengulur waktu bisa membuat marah presiden klub, Florentino Perez, yang tidak menoleransi siapa pun yang menantangnya.

Menurut apa yang diungkap jurnalis Aritz Gabilondo dalam program "El Larguero" di radio Spanyol "Cadena SER", Vinicius "salah perhitungan" dengan menempuh strategi negosiasi yang selama ini dibenci Real Madrid dan presidennya, seraya memperingatkan bahwa menantang Perez dalam kasus seperti ini "adalah hal yang sangat rumit", dengan mengambil contoh kasus Ramos yang pergi secara mengejutkan setelah gagalnya negosiasi perpanjangan kontrak.

Meski Real Madrid telah mengajukan tawaran perpanjangan kepada Vinicius, pemain Brasil itu masih belum yakin untuk bertahan bersama klub yang memercayainya ketika ia hanya seorang talenta menjanjikan, atau mencari suasana baru pada musim panas ini. Sementara itu, media Inggris ternama mengisyaratkan bahwa Arsenal siap menggelontorkan dana besar untuk menjadikannya bintang di tim utama.

Gabilondo berkata dengan nada tegas: "Jika kedua belah pihak menginginkan perpanjangan, kesepakatan ditandatangani dan urusan pun selesai. Ada yang memainkan permainan berbeda. Dan terus terang, melihat riwayat cerita ini, ingatlah kasus Arab Saudi, dan sekarang tiba-tiba muncul Arsenal," seraya menunjukkan bahwa salah satu pihak melakukan tipu daya dalam negosiasi.

Jurnalis itu menambahkan: "Ini adalah strategi yang selama ini dibenci Real Madrid, tepatnya presidennya. Sebagai contoh, saya ingat kasus Sergio Ramos dan banyak lainnya. Menantang Florentino Perez dalam kasus seperti ini adalah hal yang sangat rumit," dengan isyarat jelas kepada preseden serius yang bisa terulang dengan bintang Brasil tersebut.

Dalam kasus Ramos, palang pertahanan Spanyol itu mendesak agar kontraknya diperpanjang untuk dua tahun, alih-alih tawaran Real Madrid yang hanya berdurasi satu tahun. Namun ketika ia meninjau kembali persoalan itu dan memahami tawaran klub, semuanya sudah terlambat, karena Perez menolak tawaran perpanjangan, dan berujung pada kepergian legenda pertahanan itu secara mengejutkan pada 2021.

Gabilondo menegaskan bahwa persoalan ini tidak berkaitan dengan uang atau perbandingan dengan gaji Kylian Mbappe, katanya: "Ini tidak berkaitan dengan uang, atau apa yang pantas ia terima dibandingkan Mbappe, atau hal semacam itu. Persoalannya berkaitan dengan keinginannya untuk bermain bagi Real Madrid atau tidak. Dan itu tidak terjadi, jadi bagi saya keputusan ini lebih ada di tangan Vinicius ketimbang Real Madrid."