Apakah Van Dijk akan hengkang dari Liverpool? Klub papan atas Eropa memandang kapten timnas Belanda itu sebagai rekrutan impian

Ada kemungkinan Virgil van Dijk akan meninggalkan Liverpool setelah sepuluh musim. Kapten tim nasional Belanda itu dilaporkan menjadi incaran AC Milan, demikian menurut Gazzetta dello Sport.

Klub papan atas Italia ini memiliki rencana transfer besar-besaran musim panas ini. Kedatangan Gonçalo Ramos telah diumumkan kepada publik pada Selasa lalu. Pemain asal Portugal itu akan menjadi penyerang utama baru di bawah asuhan pelatih Ruben Amorim, yang mulai menjabat di Milan pada pertengahan Juni.

Namun, I Rossoneri juga ingin memperkuat lini pertahanan. Menurut surat kabar olahraga berwarna merah muda tersebut, Van Dijk dianggap sebagai “rekrutan impian” di dalam klub. Zlatan Ibrahimovic sebelumnya telah mendesak petinggi klub pada awal tahun ini untuk mengupayakan kedatangan kapten Liverpool tersebut.

Namun, transfer ini masih jauh dari kepastian. Van Dijk masih terikat kontrak dengan The Reds hingga pertengahan 2027 dan juga menerima gaji tahunan yang sangat besar sebesar 7,5 juta euro.

Selain itu, Liverpool juga harus menghadapi kepergian Ibrahima Konaté. Bek tengah asal Prancis tersebut akan pindah ke Real Madrid secara gratis setelah Piala Dunia.

Apakah Milan benar-benar akan mengajukan tawaran kepada Van Dijk, masih harus ditunggu. Untuk saat ini, merekrut bek yang lebih muda, yang bersedia menerima gaji yang jauh lebih rendah, tampaknya lebih realistis.

Sebagai alternatif, Gazzetta dello Sport menyebut nama Gonçalo Inácio. Bek berusia 25 tahun ini tampil mengesankan bersama Sporting Portugal pada musim lalu.



