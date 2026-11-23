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Michael Olise kemungkinan absen karena cedera saat melawan OSC Lille, untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Bayern, setelah performanya belakangan sedikit menurun.

Max Eberl tampaknya agak percaya takhayul. Ketika menyampaikan kabar baik di mixed zone, misalnya tentang pemain yang ditarik keluar karena cedera tetapi ternyata tidak mengalami cedera serius, ia kerap mengetukkan kepalan tangan ke kepalanya, seolah-olah kepalanya terbuat dari kayu. Jangan sampai ucapannya membawa sial!

Mungkin direktur olahraga Bayern itu lupa mengetuk kepalanya saat memberikan wawancara kepada majalah klub, 51 , baru-baru ini. Dalam edisi terbaru, Eberl berbicara panjang lebar tentang transfer Michael Olise pada musim panas 2024. Ia menceritakan percakapannya dengan Oliver Glasner, pelatih Olise kala itu di Crystal Palace. Ia juga membahas satu-satunya "sedikit tanda tanya" yang sempat muncul sebelumnya : "Apakah ia rentan cedera? Di Crystal Palace, ia pernah absen lama."

Pada musim terakhirnya di Inggris, Olise memang dua kali absen selama beberapa pekan berturut-turut akibat masalah otot. Namun, terlepas dari "tanda tanya" itu, Bayern tetap merekrut Olise seharga 53 juta euro. Pemain Prancis berusia 24 tahun itu terbukti menjadi rekrutan yang sangat sukses dalam segala hal: 115 kontribusi gol dalam 123 penampilan. Tidak ada tanda-tanda ia rentan cedera.

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Michael Olise ditarik keluar karena mengalami masalah fisik saat melawan BVB dan Köln

Hingga wawancara itu terbit, Olise belum pernah melewatkan satu pun pertandingan kompetitif Bayern karena cedera. Pada 2024/25, ia bermain dalam 55 dari 56 pertandingan. Ia hanya diistirahatkan dan duduk di bangku cadangan pada putaran kedua DFB-Pokal melawan FSV Mainz 05. Pada 2025/26, catatannya adalah 52 dari 55 pertandingan. Olise dua kali absen akibat skorsing kartu kuning dan sekali lagi diistirahatkan.

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Pada musim ini, rentetan tersebut awalnya berlanjut. Satu-satunya ketidakhadirannya, saat melawan Arsenal, kembali disebabkan oleh skorsing, kali ini akibat kartu kuning kedua yang sangat tidak perlu saat melawan Viking Stavanger . Setelah wawancara itu terbit, Olise harus ditarik keluar akibat masalah paha saat melawan Borussia Dortmund (2-2). Saat itu sudah muncul kekhawatiran ia akan absen lama. Namun, ia akhirnya pulih tepat waktu dan bermain penuh tiga hari kemudian melawan Atletico Madrid (2-0).

Olise kemudian juga bermain penuh melawan 1. FSV Mainz 05 (2-1), sebelum kembali harus ditarik keluar karena mengalami masalah fisik pada Jumat saat menghadapi 1. FC Köln (1-1). Olise meninggalkan stadion dengan kruk. Bayern kemudian mengumumkan bahwa ia mengalami "memar pada kaki bagian depan". Cedera itu tampaknya tidak akan membuatnya absen lama. Namun, menurut presiden Herbert Hainer, Olise "kemungkinan tidak" bisa tampil dalam laga tandang Liga Champions melawan OSC Lille . Olise kemungkinan besar akan absen karena cedera pada Rabu, untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Bayern pada 2024.

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Performa Michael Olise menurun: Empat laga tanpa kontribusi gol

Mungkin istirahat sejenak justru baik bagi Olise, mengingat performanya belakangan sedikit menurun. Olise tampak terlalu banyak bermain, kurang eksplosif, dan secara keseluruhan tidak setajam biasanya. Ia kini belum mencatatkan kontribusi gol dalam empat pertandingan kompetitif. Kontribusi gol terakhirnya terjadi dalam kemenangan 6-1 atas 1. FC Magdeburg di DFB-Pokal pada 28 Oktober. Dalam 12 penampilan pertamanya musim ini, ia masih mampu mencatatkan 12 gol dan tujuh assist yang mengesankan.

Potensi absennya Olise saat melawan Lille memperparah masalah ketersediaan pemain di lini serang Bayern. Ismael Saibari (robekan sindesmosis) dan Serge Gnabry (cedera otot paha) masih akan absen selama beberapa pekan. Harry Kane mengalami robekan sindesmosis saat melawan Köln dan kemungkinan absen hingga Maret. Sementara itu, Jamal Musiala setidaknya telah kembali bermain, tetapi mendapat teguran keras dari para petinggi klub sehubungan dengan kembalinya itu . Kapan Musiala bisa kembali ke performa terbaiknya masih sangat diragukan. Luis Diaz bisa kembali masuk skuad untuk menghadapi Lille setelah absen lima pekan karena cedera.

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Lalu, siapa lagi? Saat ini, satu-satunya pemain menyerang yang benar-benar bugar adalah Lennart Karl. Karena itu, Nathaniel Brown dan Tom Bischof, yang bisa bermain di berbagai posisi, belakangan juga harus membantu di lini depan. Dua pemain binaan klub, Tim Binder (19) dan Noah Codjo-Evora (19), juga mendapat menit bermain. Kompany mungkin turut memasukkan Bastian Assomo ke dalam skuad untuk menghadapi Lille.