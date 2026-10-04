Apakah Trump turun tangan untuk mengakhiri perang Ronaldo dan Jesus?

Tidak ada hal di Portugal yang lebih menyita perhatian daripada kabar hengkangnya sang kapten Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal, sebagai bentuk protes atas minimnya menit bermain di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus.

Nuno Travassos, wakil pemimpin redaksi surat kabar Portugal, A Bola, menulis sebuah artikel dengan judul "Trump Sudah Menelepon Jesus".

Travassos menegaskan dalam artikelnya, "Setelah intervensi Perdana Menteri Portugal Luís Montenegro, yang tersisa hanyalah intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyelesaikan perang di dalam tubuh timnas, tetapi masih sulit membayangkan sebuah perjanjian damai yang sesungguhnya."

Ia melanjutkan, "Media sosial itu licik. Dalam beberapa hari ini, muncul di hadapan saya sebuah artikel yang berbicara tentang seruan yang disampaikan Trump kepada Ronaldo: kami membutuhkanmu."

Travassos menjelaskan, "Untuk beberapa saat, saya mengira bahwa polemik di dalam tubuh timnas Portugal telah benar-benar sampai ke Gedung Putih, tempat kapten Portugal itu berada pada November 2025."

Ia menuturkan, "Namun seruan Trump kepada Ronaldo itu kembali ke Februari tahun ini, meskipun demikian hal itu tidak tampak begitu mustahil bagi saya, sebab setelah intervensi Perdana Menteri Portugal Luís Montenegro, boleh jadi Jesus memang telah menerima panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat, peraih penghargaan perdamaian dari FIFA."

Ia menekankan, "Boleh jadi penyebaran global yang diperoleh polemik ini merupakan bukti terkini atas besarnya kedudukan yang telah dicapai Ronaldo dalam dunia sepak bola, tetapi hal itu juga secara langsung mencerminkan besarnya tindakan yang dilakukan oleh pemain itu sendiri."

Ia menuturkan, "Hingga kini, hanya Jorge Jesus seorang yang dituntut menjelaskan apa yang terjadi. Dan yang terpenting tetaplah mendengarkan versi Ronaldo, begitu pula versi presiden Federasi Sepak Bola Portugal, tetapi hingga saat ini belum muncul satu pun versi yang membenarkan kepergian sang kapten timnas pada saat yang semestinya ia berada dalam kesiapan penuh untuk menjalankan tugas-tugasnya."

Wakil pemimpin redaksi surat kabar A Bola itu melanjutkan dalam artikelnya, "Kekecewaan karena duduk di bangku cadangan tanpa bermain, dalam sebuah pertandingan yang pada dasarnya memang tidak dijadwalkan untuk ia lakoni, tidak membenarkan sikap memunggungi rekan-rekan setim dan para suporter, bahkan sekalipun ia kemudian menerima instruksi bahwa ia akan bermain selama 30 menit, dan bahkan sekalipun ia menghabiskan waktu lama melakukan pemanasan."

Ia menyoroti, "Hal itu terjadi dalam pertandingan kedua sang pelatih baru, yaitu Jesus, tetapi bisa saja ia adalah José Mourinho atau Rúben Amorim atau Sérgio Conceição. Ronaldo tidak berhenti sejenak untuk berpikir bahwa banyak rekan setimnya pernah mengalami situasi yang sama sebelumnya, dan sebagian dari mereka mengalaminya karena para pelatih takut untuk menggantikan dirinya, dengan anggapan bahwa ia adalah bintang yang tidak tergantikan dan yang fotonya menghiasi panggung utama. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menempatkan dirinya di posisi orang lain, terutama Cristiano, yang tidak terbiasa menjadi pemain yang dapat dilepas begitu saja."

Ia menambahkan, "Ia telah berbuat salah, tetapi justru di sinilah tampak nilai dari kedudukannya. Jika ada seseorang yang memiliki ruang untuk berbuat salah, maka itu adalah Ronaldo, tetapi setelah itu sang kapten, yang telah memberikan negaranya kekuatan dalam banyak kesempatan, semestinya juga tahu bagaimana menunjukkan kelemahannya. Ronaldo terus melanjutkan kesalahannya setelah ia mendengarkan konferensi pers sang pelatih. Ia memiliki seluruh hak untuk pergi, tetapi dialah yang memilih keluar lewat pintu belakang. Ketika ia meninggalkan stadion dengan mobil hitam itu, alih-alih dengan bus bersama rekan-rekan setimnya, ia memilih sebuah jalan yang tampaknya hanya berjalan ke satu arah saja."

Ia menutup artikelnya, "Tidak ada seorang pun yang diuntungkan dari perang ini, tetapi sulit membayangkan sebuah perjanjian yang mendatangkan perdamaian sesungguhnya bagi timnas Portugal. Menemukan solusi untuk sebuah perpisahan lain adalah hal minimal yang dituntut, tetapi bahkan hal itu pun tidak akan lagi mengandung kehormatan yang semestinya ia miliki."



